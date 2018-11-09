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Абхазский драмтеатр будет бесплатно развозить зрителей после спектаклей

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Для проезда в специальном автобусе пассажиру надо будет предъявить при входе только билет на спектакль в Абхазском драмтеатре.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. С 13 ноября Абхазский драматический театр запускает для посетителей бесплатный трансфер "Драмтеатр — Новый район", рассказала Sputnik директор по связям с общественностью и СМИ театра Щарида Тужба.

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"Общественный транспорт всегда был острой проблемой для наших посетителей, так как после спектаклей он попросту не ходит, в особенности в зимнее время. И очень многие люди просто не посещают спектакли из-за того, что накладно одновременно покупать билеты на спектакль и оплачивать такси. А для нас очень важно, чтобы люди имели равную возможность посещать театр", — добавила представитель театра.

По словам Тужба, автобус будет ездить по маршруту Драмтеатр — Новый район со всеми остановками по дороге, он будет ждать зрителей у театра через 15 минут после спектакля.

"Все транспортные расходы берет на себя театр. Единственное условие, при входе зрители должны будут предъявить билет, который использовали для посещения спектакля в этот день. Автобус пока что один, но мы надеемся, что в будущем наша аудитория повысится и нам понадобится больше", — объяснила она.

Сами жители Нового района только рады нововведению. По словам Астанды Багателия, с помощью бесплатного транспорта театр сможет увеличить свою аудиторию в несколько раз.

"Новый район – самый густонаселенный район в Сухуме. К сожалению, с вечерним транспортом у нас существуют проблемы. После 8-9 вечера невозможно уехать из города, а добираться каждый раз на такси финансово сложно. Поэтому не всегда удается посещать культурные мероприятия.  С помощью бесплатного транспорта Абхазский драмтеатр привлечет к себе зрителей не только с Нового района, но и с улицы Адыгейская (бывшая улица Дзидзария — ред.), Старого поселка, Водоканала и вокзала. Это отличная идея", — отметила девушка.

Директор по связям с общественностью отметила, что с помощью нововведения руководство театра  не только стремится увеличить аудиторию, но и повысить популярность абхазских постановок среди зрителей.



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