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Лаборатория

В России создали технологию для регенерации поврежденных костных тканей

© Фото: Louis Reed
Новости
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Российские ученые разработали технологию, которая позволит выращивать долговечные импланты из живых тканей. Новаторскую технологию инженеры уже применили на практике.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Ростовские инженеры разработали технологию создания биоактивных каркасов, скаффолдов, для выращивания долговечных имплантов из живых клеток, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Донского государственного технического университета.

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Разработкой технологии занимались сотрудники научно-исследовательской лаборатории "Инженерные технологии в медицине" (совместное предприятие ДГТУ и Ростовского научно-исследовательского онкологического института). По мнению разработчиков, инновация найдет широкое применение как в регенеративной медицине, так и в научно-исследовательской деятельности.

По словам руководителя проекта Сергея Чапека, проблема устранения дефектов, полученных по причине врожденных патологий, травм или оперативных вмешательств, крайне актуальна. Восстановить поврежденные ткани можно с помощью костной ауто- и аллопластики, однако для этих методов необходим донор. Кроме того, существует риск заражения организма и отторжения биоматериала.

"Мы предлагаем инновационное решение, которое объединит области регенеративной медицины, аддитивных технологий (технологий послойного синтеза) и систем автоматизированного проектирования", — сказал Чапек.
Посредством 3D-принтера выстраивается каркас, на который "подселяются" молодые клетки костной ткани пациента, полностью соответствующие биомеханическим особенностям поврежденной ткани. Таким образом, можно создавать гипоаллергенные имплантаты, которые не будут отторгаться организмом.

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В качестве основы для изготовления скаффолдов инженеры используют медицинский сплав титана.

Сами скаффолды являются трехмерными пористыми матрицами, необходимыми для пространственного формирования будущего клеточного органа или его фрагмента. "Процесс создания модели матрицы достаточно трудоемкий, так как в основе каждой структуры заложены определенные математические формулы, благодаря которым можно создавать различные формы пор, а также регулировать их плотность", — пояснила инженер лаборатории Юлия Михайлина.

По завершении моделирования конструкция необходимого каркаса изготавливается при помощи аддитивных технологий. Такой метод подходит для изготовления скаффолдов, так как позволяет создавать миниатюрные изделия высокой точности и соответствующей плотности.

Новаторскую технологию инженеры уже применили на практике: с помощью аддитивных технологий были выращены первые образцы скаффолдов. Они будут направлены в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, где специалисты по клеточным культурам приступят к выращиванию человеческих клеток на титановых скаффолдах.
 
 



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