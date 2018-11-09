Ушел из жизни известный актер "Ералаша" Николай Румянцев

Российский актер Николай Румянцев, получивший широкую известность благодаря участию в съемках детского юмористического киножурнала "Ералаш", ушел из жизни 8 ноября в возрасте 54 лет.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Российский киноактер Николай Румянцев умер на 55-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на НСН.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Умер Николай Караченцов

Николай Румянцев снимался в фильмах "Весенняя олимпиада, или Начальник хора" и "Прилетал марсианин в осеннюю ночь", однако широкую известность ему принес детский юмористический киножурнал "Ералаш", выходящий на экраны с 1974 года.

Румянцев оставил яркий след в истории "Ералаша", рассказал худрук "Ералаша" Борис Грачевский.

"Со мной не связывались его родственники, Коля был очень скромный. Он не стал актером, но он был удивительно ярким ребенком. Коля оставил потрясающий след в истории "Ералаша", еще много поколений будут смотреть прекрасные сюжеты с его участием. Очень грустная новость", — сказал Грачевский.

В настоящий момент причина смерти неизвестна. О дате и месте прощания пока также не сообщается.