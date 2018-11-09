Российские связисты отработали оборону полевого узла связи в Абхазии

В учениях на полигоне "Цабал" в Абхазии приняли участие около 500 российских связистов, было задействовано более 70 единиц военной техники.

СУХУМ, 9 ноя– Sputnik. Связисты российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на полевой узел связи во время учений на полигоне "Цабал", сообщает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik / Виталий Тимкив Военные ЮВО завершили крупнейшие за 30 лет учения

По замыслу учений, условный противник массированным артиллерийским огнем поразил машины связи, линии кабелей и другие технические средства. Связисты соединения в кратчайшие сроки восстановили потери и обеспечили связь штабов на расстояниях до 500 километров.

В ходе учения военнослужащие также отработали более 20 нормативов по развертыванию машин связи, приему и передаче информации. Кроме того, они проверили устойчивость системы связи при радиоэлектронных помехах, созданных техническими средствами условного противника.

Всего в мероприятии приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц машин связи, в том числе аппаратные радиосвязи "Артек", спутниковой связи "Ливень" и радиорелейной связи "Л1" на базе автомобиля КамАЗ.