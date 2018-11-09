Тайны больше нет: в Сухуме вскрыли капсулу времени

Асмат Цвижба, Sputnik.
Полвека спустя
К вскрытию капсулы времени в 10-й школе готовились долго и основательно. Торжественный митинг, значки ВЛКСМ на груди, барабанная дробь и, к радости школьников, даже уроки сократили.
Об истории послания из прошлого поведала директор школы Аида Кварчелия. В 1968 году лучших учеников 9 класса приняли в Комсомол, и в тот же день они решили отправить свой месседж в будущее. 2000-е казались какой-то фантастикой.
"Не скроем от вас, мы переживали и боялись, что послание пострадало во время Отечественной войны в Абхазии. Но сегодня все же собрались здесь, чтобы вместе открыть капсулу и увидеть, что в ней", — объявила директор.
И вот, спустя несколько минут тайна была раскрыта. Рабочий аккуратно снял плиту и под аплодисменты был вынут небольшой сверток. В нем были фотографии школьников, разумеется, комсомольский устав и советские газеты. Все с нетерпением ждали "слово из прошлого".
"Сегодня, когда вы читаете это письмо, идет 2018 год. Мы видим вас сильных, здоровых, веселых. Коммунизм, в борьбе за который мы отдаем все силы, стал живой действительностью. Люди из прошлого для вас, мы мысленно с вами, радуемся плодам вашего и нашего труда. Вы — дети и внуки наши — увидели то, что грезилось комсомольцам 1918 года, сквозь огонь атак, во имя чего отдали свои молодые жизни борцы за советскую власть.
Будьте до конца своей жизни преданы делу Ленина! Будьте коммунистами во всем и до конца! Ваши юные друзья, комсомольцы Сухумской 10-ой абхазской средней школы", — вот дословное содержание.
Ожидания комсомолок
Среди собравшихся были и те, чьи фотографии хранила капсула. Учительнице английского языка школы № 10 Алле Малазония исполнилось тогда 15 лет, и она была в числе тех комсомольцев, которых 25 октября 1968 приняли в организацию. По ее словам, она и не думала полвека назад, что станет свидетелем вскрытия своего послания.
"Жаль, что сейчас нет Комсомола. Да, реалии другие, но можно было подстроить идею под новую жизнь. Все же это очень воспитывает", — осталась верна идее Малазония.
В 1968 году Тамара Ладария была заместителем секретаря школьной комсомольской ячейки. В подтверждение она предъявила членский билет и грамоты.
"У нас действительно была очень насыщенная и интересная жизнь. Мы собирали металлолом, макулатуру, а заработанные деньги посылали детям в Алжир, представляете. Помимо этого, у нас была очень активная культурная жизнь", — рассказала она.
Идеи комсомольцев должны стать толчком для современной молодежи, считает Ладария.
"Ведь мы действительно верили в свои идеи и считали, что они реализуются в будущем. А современное поколение живет сегодняшним днем, так ведь нельзя. Вскрывая капсулу, я немного расстроилась, неужели мы ошибались в своих идеях, но все не так плохо, ведь все же у нас растет свободное и разумное поколение", — отметила она.
Новая жизнь капсулы
В фойе обустроили экспозицию к этому событию. Развесили архивные фотографии, статьи из советских газет. Затея из прошлого пришлась школьникам по душе, и они отправили свое послание в будущее. Вскрытие назначили на 2063 год к 200-летию школы и 70-летию Победы и Независимости Абхазии. В новую капсулу вложили более 1000 фотоснимков и, конечно же, текст обращения.
"Наши юные друзья из 2063 года! Сегодня мы живем в своей стране с богатой историей. В разные времена поколения Абхазии проливали кровь ради свободы своей Родины. Благодаря им сегодня наше государство встало на новый путь развития, на светлый путь свободы и независимости.
Сухумская 10-я средняя школа имени Нестора Лакоба стала кладезем знаний и культуры страны. Она выпустила известных ученых, писателей, общественных деятелей, героев и лидеров государства.
Сегодня в нашей школе учатся 1047 учеников. Мы можем использовать новые технологии. У нас есть интерактивные и компьютерные классы, интернет, электронные книги. Мы успешно проявляем себя в спортивных соревнованиях и показываем высокий уровень знаний.
Когда вы будете читать это послание, школе исполнится 200 лет. Дорогие друзья, будущее в ваших руках. Наш долг — добиться международного признания Абхазии и поднимать престиж страны. Мы уверены, что к тому времени, когда послание дойдет до вас, Абхазия станет процветающим государством, в котором будут чтить и хранить наши традиции и язык", — поделились своими чаяниями авторы послания.
Разумеется, школьники взяли друг с друга слово непременно встретиться в 2063 и лично прочитать письмо к новому поколению Абхазии.