Тайны больше нет: в Сухуме вскрыли капсулу времени

Капсула времени, заложенная в стену средней школы № 10 в честь 50-летия ВЛКСМ, была вскрыта в Сухуме 9 ноября. О том, что комсомольцы середины прошлого века хотели сообщить, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Полвека спустя

К вскрытию капсулы времени в 10-й школе готовились долго и основательно. Торжественный митинг, значки ВЛКСМ на груди, барабанная дробь и, к радости школьников, даже уроки сократили.

Об истории послания из прошлого поведала директор школы Аида Кварчелия. В 1968 году лучших учеников 9 класса приняли в Комсомол, и в тот же день они решили отправить свой месседж в будущее. 2000-е казались какой-то фантастикой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вскрытие капсулы времени в 10 школе

"Не скроем от вас, мы переживали и боялись, что послание пострадало во время Отечественной войны в Абхазии. Но сегодня все же собрались здесь, чтобы вместе открыть капсулу и увидеть, что в ней", — объявила директор.

И вот, спустя несколько минут тайна была раскрыта. Рабочий аккуратно снял плиту и под аплодисменты был вынут небольшой сверток. В нем были фотографии школьников, разумеется, комсомольский устав и советские газеты. Все с нетерпением ждали "слово из прошлого".

© Sputnik / Томас Тхайцук Вскрытие капсулы времени в 10 школе

"Сегодня, когда вы читаете это письмо, идет 2018 год. Мы видим вас сильных, здоровых, веселых. Коммунизм, в борьбе за который мы отдаем все силы, стал живой действительностью. Люди из прошлого для вас, мы мысленно с вами, радуемся плодам вашего и нашего труда. Вы — дети и внуки наши — увидели то, что грезилось комсомольцам 1918 года, сквозь огонь атак, во имя чего отдали свои молодые жизни борцы за советскую власть.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вскрытие капсулы времени в 10 школе

Будьте до конца своей жизни преданы делу Ленина! Будьте коммунистами во всем и до конца! Ваши юные друзья, комсомольцы Сухумской 10-ой абхазской средней школы", — вот дословное содержание.

Ожидания комсомолок

Среди собравшихся были и те, чьи фотографии хранила капсула. Учительнице английского языка школы № 10 Алле Малазония исполнилось тогда 15 лет, и она была в числе тех комсомольцев, которых 25 октября 1968 приняли в организацию. По ее словам, она и не думала полвека назад, что станет свидетелем вскрытия своего послания.

"Жаль, что сейчас нет Комсомола. Да, реалии другие, но можно было подстроить идею под новую жизнь. Все же это очень воспитывает", — осталась верна идее Малазония.

В 1968 году Тамара Ладария была заместителем секретаря школьной комсомольской ячейки. В подтверждение она предъявила членский билет и грамоты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вскрытие капсулы времени в 10 школе

"У нас действительно была очень насыщенная и интересная жизнь. Мы собирали металлолом, макулатуру, а заработанные деньги посылали детям в Алжир, представляете. Помимо этого, у нас была очень активная культурная жизнь", — рассказала она.

Идеи комсомольцев должны стать толчком для современной молодежи, считает Ладария.

"Ведь мы действительно верили в свои идеи и считали, что они реализуются в будущем. А современное поколение живет сегодняшним днем, так ведь нельзя. Вскрывая капсулу, я немного расстроилась, неужели мы ошибались в своих идеях, но все не так плохо, ведь все же у нас растет свободное и разумное поколение", — отметила она.

Новая жизнь капсулы

В фойе обустроили экспозицию к этому событию. Развесили архивные фотографии, статьи из советских газет. Затея из прошлого пришлась школьникам по душе, и они отправили свое послание в будущее. Вскрытие назначили на 2063 год к 200-летию школы и 70-летию Победы и Независимости Абхазии. В новую капсулу вложили более 1000 фотоснимков и, конечно же, текст обращения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вскрытие капсулы времени в 10 школе

"Наши юные друзья из 2063 года! Сегодня мы живем в своей стране с богатой историей. В разные времена поколения Абхазии проливали кровь ради свободы своей Родины. Благодаря им сегодня наше государство встало на новый путь развития, на светлый путь свободы и независимости.

Сухумская 10-я средняя школа имени Нестора Лакоба стала кладезем знаний и культуры страны. Она выпустила известных ученых, писателей, общественных деятелей, героев и лидеров государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вскрытие капсулы времени в 10 школе

Сегодня в нашей школе учатся 1047 учеников. Мы можем использовать новые технологии. У нас есть интерактивные и компьютерные классы, интернет, электронные книги. Мы успешно проявляем себя в спортивных соревнованиях и показываем высокий уровень знаний.

Когда вы будете читать это послание, школе исполнится 200 лет. Дорогие друзья, будущее в ваших руках. Наш долг — добиться международного признания Абхазии и поднимать престиж страны. Мы уверены, что к тому времени, когда послание дойдет до вас, Абхазия станет процветающим государством, в котором будут чтить и хранить наши традиции и язык", — поделились своими чаяниями авторы послания.

Разумеется, школьники взяли друг с друга слово непременно встретиться в 2063 и лично прочитать письмо к новому поколению Абхазии.