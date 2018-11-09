Депутатов Сухумского Горсобрания попросили передумать о референдуме

Прокуратура Сухума в пятницу 9 ноября выразила протест на решение Сухумского Горсобрания о местном референдуме по проведению прямых выборов главы столицы Абхазии.

В чем именно Сухумская прокуратура уследила нарушение закона, как на это отреагировало городское Собрание, что об этом думает глава города и избирком Сухума, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Прокурорская реакция

Исполняющий обязанности прокурора Сухума Алхас Агумава направил протест в Сухумское городское Собрание в пятницу 9 ноября. В заявлении говорится, что принятое депутатами столицы решение о проведении до 10 марта 2019 года референдума об избрании кандидата на должность главы администрации Сухума прямым голосованием граждан, постоянно проживающих в столице, незаконно.

Прокуратура аргументирует свою точку зрения тем, что согласно Конституции Абхазии назначать и освобождать глав исполнительной власти в городах и районах страны может только глава государства по согласованию с Собранием того или иного района республики. Утвержденный мэр подотчетен только президенту и Кабинету Министров.

Так как на сегодняшний день система назначения глав городов и районов централизованная и едина по всей республике, считает прокуратура, депутатское решение выходит за рамки вопроса местного значения. Более того, надзорная инстанция не видит возможности в проведении референдума местного значения, так как порядок его организации не урегулирован действующим законодательством Абхазии.

Еще одним поводом для несогласия с депутатами столицы стало то, что они возложили на Сухумский избирком обязанность внести в расходную часть городского бюджета затраты на проведение референдума. Такая деятельность, по мнению прокуратуры, не входит в компетенцию этой избирательной комиссии.

Мнение сторон

Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия в беседе с корреспондентом Sputnik выразил удивление, что прокуратура столицы отреагировала на их решение в таком тоне.

© Sputnik Бадри Есиава Референдум и "незаконное обогащение": что затевается в Горсобрании Сухума

"Меня удивили слова прокурора. Я первый раз сталкиваюсь с тем, что прокурор пишет "требую". Бывают разные формы обращения, но требовательная форма об изменении решения очень возмутила депутатов", — сказа Пилия и добавил, что Горсобрание планирует в ближайшие дни обратиться к депутатам Народного Собрания с предложением внести поправки в закон "О выборах в органы местного самоуправления ".

Пилия также сказал, что помимо прокурорского протеста, в Собрание также поступили официальные письма от главы администрации Сухума и городской избирательной комиссии. Канцелярия Сухумского городского Собрания предоставила Sputnik тексты этих писем.

В частности, избирком обратил внимание депутатов на то, что по закону "О выборах в органы местного самоуправления" государственные органы не вправе вмешиваться в его деятельность. А согласно закону "Об управлении в административно-территориальных единицах Абхазии" в его компетенцию не входит разработка проекта бюджета органа местного самоуправления. Тем самым комиссия попросила депутатов рассмотреть вопрос об отмене этого решения.

Глава Сухума Адгур Харазия написал депутатам, что в связи с отсутствием закона о местном референдуме исполнить решение Сухумского Горсобрания невозможно, и тоже предложил депутатам пересмотреть решение.

Маршания о выборах мэра Сухума: многие горожане хотят этого

Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума о прямых выборах главы администрации столицы 25 октября 2018 года.

С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Маршания, который отметил, что около полутора лет назад были направлены письма в Администрацию президента и Парламент с просьбой рассмотреть законопроект о местном самоуправлении, предусматривающий прямые выборы главы Сухума и расширение полномочий депутатов.