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Игра Что? Где? Когда?, команда Хромая сороконожка и Гоша

Признали: абхазские знатоки лицензированы клубом "Что? Где? Когда?"

© Фото : Манвел Депелян
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Решение о лицензировании интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Абхазии принял председатель лицензионно-сертификационной комиссии Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Александр Друзь в среду 6 ноября.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Знатоки Абхазии получили лицензию на проведение игр "Что? Где? Когда?" от Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", рассказала корреспонденту Sputnik президент интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян.

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Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм пройдет в Сухуме

"Эта лицензия, в первую очередь, дает возможность нашему интеллектуальному турниру войти в рейтинг на правах абхазского турнира. Можно сказать, что интеллектуальный мир "Что? Где? Когда?" нас признал", — рассказала Саносян.

Она добавила, что письмо в лицензионную комиссию абхазские знатоки отправили 5 ноября и на следующий же день поступил ответ. Оперативность ответа их не только удивила, но и обрадовала, отметила Саносян. 

Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в программу которого войдут турниры по брейн-рингу, игре "Что? Где? Когда?" и "Своей игре", пройдет в Сухуме с 10 по 11 ноября. Ведущим чемпионата будет обладатель "Хрустальной совы", член телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский.



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