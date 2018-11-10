Рауль Хонелия: от армянских источников к созданию кафедры "международников"

Арифа Капба, Sputnik

Из семьи дипломата

Неудивительно, что идея воспитывать абхазских дипломатов в стенах государственного вуза пришла именно Раулю Хонелия, ведь сам он родился в семье одного из первых профессиональных абхазских дипломатов Акибея Хонелия, который был одним из тех, кто в 1932 году по предложению Нестора Лакоба был послан учиться в Московский институт востоковедения. С 1936 по 1940 год Акибей Хонелия вместе с семьей жил в Турции, где работал представителем Наркомвнешторга.

В Самсуне у Акибея Хонелия и его супруги Ирины Тополян в ноябре 1937 года родился сын Рауль.

© Фото : из архива семьи Хонелия Акибей Хонелия и его супруга Ирина Тополян с сыном Раулем

После окончания Великой Отечественной войны отца Хонелия переводят в Москву на работу в Академии Красной Армии. Среднюю школу Рауль Хонелия окончил в российской столице. В 1956 году его отцу предложили руководить Сухумским пединститутом — семья переехала в Абхазию, и Рауль поступил на исторический факультет вуза, который возглавил его отец.

© Фото : из архива семьи Хонелия Рауль Хонелия

Армения — Абхазия

В годы учебы Рауль Хонелия проявил себя как одаренный студент, активно принимал участие в общественной деятельности, входил в Совет молодых ученых при Абхазском обкоме партии.

© Фото : из архива семьи Хонелия Рауль Хонелия

После окончания института Рауль Хонелия взялся за написание диссертации. Прекрасное владение армянским языком помогло ему определиться с научной темой. С марта 1962 года по март 1965 года Хонелия был аспирантом Института истории Академии наук Армянской ССР. Находясь в Ереване, он стал изучать историю Абхазии по армянским архивам и источникам — случай уникальный в абхазской науке.

В тридцать лет Рауль Хонелия защитил кандидатскую диссертацию "Политические взаимоотношения Абхазского царства и царства армянских Багратидов в IX–X вв.". В этой работе впервые в научный оборот были введены свидетельств армянских источников по истории Абхазии и абхазов.

© Фото : из архива семьи Хонелия Рауль Хонелия

В Абхазском государственном университете

После возвращения из Армении, с сентября 1965 года, Рауль Хонелия начал работать в Абхазском государственном университете (Сухумский государственный педагогический институт). Хонелия прошел путь от преподавателя до заведующего кафедрой истории СССР. В 1995 году Рауль Хакибеевич возглавил кафедру истории России, инициировал преподавание дисциплин на абхазском языке и ввел практику приглашения преподавателей из республик Северного Кавказа.

© Фото : из архива семьи Хонелия Рауль Хонелия

Но, пожалуй, главным делом и апофеозом его преподавательской деятельности стало открытие кафедры истории и теории международных отношений в 2003 году. Рауль Акибеевич был убежден в том, что Абхазия, которая встала на путь самостоятельного развития и претендует на то, чтобы быть полноправным субъектом международных отношений, обязана воспитывать дипломатические кадры внутри республики. Эту идею Рауля Хонелия поддержал ректор университета Алеко Гварамия, а в осуществлении задумки был всегда рядом декан исторического факультета АГУ Алик Габелия, при котором и была открыта новая кафедра.

"Вы – будущие дипломаты"

Эту фразу: "Вы – будущие дипломаты, на вас мы возлагаем огромные надежды" — я, как и все мои однокурсники, первые выпускники кафедры "Международные отношения" АГУ, впервые услышала в сентябре 2003 года от самого Рауля Акибеввича, и впоследствии мы слышали ее еще не раз.

© Фото : из архива Арифы Капба Профессор Рауль Хонелия на встрече выпускников факультета международные отношения

Его можно назвать "отцом" кафедры международных отношений. Для нас, студентов, он был даже больше – покровитель и защитник. В своих лекциях, часто отойдя от темы, Рауль Акибеевич делал упор на необходимость изучения иностранных языков — чем больше языков знает человек, тем он компетентнее, был уверен Хонелия, а уж для дипломатов это непременное условие. В самом начале становления кафедры студенты — международники изучали английский, немецкий и турецкий языки, помимо, конечно, абхазского и русского. Существовал даже некий скепсис — а не воспитывают ли на кафедре лингвистов и переводчиков, задавались вопросом сторонние наблюдатели. Но Рауль Хонелия был спокоен в отношении подобных разговоров и всегда повторял: "Историю можно выучить за две-три ночи перед экзаменом, а язык так не выучить".

© Фото : из архива семьи Хонелия Рауль Хонелия

В памяти коллег

"Рауль Акибеевич возглавлял кафедру, которая на протяжении многих лет неизменно оставалась и остается, надеюсь, одной из ведущих в Абхазском государственном университете. Он был руководителем, к мнению которого прислушивались безоговорочно. Одна из составляющих его безоговорочного авторитета – профессионализм", — так отзывается о профессоре Хонелия его коллега по кафедре Мадина Чедия. Она отмечает, что Рауль Хонелия был одновременно и мягким, и требовательным, сам был очень дисциплинированным и требовал того же от всех сотрудников кафедры.

"Самый простой пример, — вспоминает Чедия, — Штатное расписание на следующий учебный год всегда было готово в январе… Понимаете, да, о чем я говорю? То есть в начале нового семестра, в январе, мы знали свою нагрузку на следующий академический год. Если, например, была возможность участия в каком-нибудь тренинге, то по возвращении он всегда требовал написать статью или отчет, и этот отчет он продвигал сам в какой-нибудь местной газете. Рауль Акибеевич постоянно мотивировал нас, помогал четко организовать рабочий процесс, но и не шел на поводу наших капризов. Он мог осадить иногда, но всегда требовал от нас сделать все должным образом. Удивительно, сегодня его с нами нет, но принципы, заложенные им, все еще действуют, и это, наверное, самая лучшая память о нем".

© Фото : из архива семьи Хонелия Рауль Хонелия

Мадина Чедия восхищается его талантом руководителя: "За успешным руководителем, конечно же, всегда надежный тыл — преподаватели. Создавая коллектив, он старался привлекать как опытных преподавателей, так и начинающую, творческую, грамотную молодежь. Всегда поддерживал молодых специалистов, которые учились в аспирантуре и зачастую пользовался личными знакомствами, связывался с университетами в России, чтобы продвинуть кого-то или помочь в чем-либо".

© Sputnik Томас Тхайцук Профессор Рауль Хонелия ушел из жизни на 78 году жизни

Молодой преподаватель АГУ, кандидат исторических наук Саида Возба сама была студенткой Рауля Хонелия, она одна из первых его выпускников-международников. Саида признается, именно он вдохновил ее заняться наукой, а еще ей посчастливилось поработать на кафедре под его руководством.

"Он понимал каждого студента, каждого преподавателя, ко всем имел индивидуальный подход. Он не просто основал эту кафедру, он вложил в нее частичку своей души. Мы пытаемся сохранить его дело и достойно продолжать, часто вспоминаем его на кафедре, и нет кого-то, кто мог бы в его адрес хоть одно негативное слово сказать. Лично я благодарна ему за то, что он меня убедил заниматься наукой, если бы не он, не было бы ни моей защиты, ни степени, ничего бы не было", — уверена Возба.

© Фото : из архива Саиды Возба Рауль Хонелия вручает диплом Саиде Возба

Наряду с выдающимися профессиональными качествами многие коллеги и студенты отмечают потрясающие человеческие качества Хонелия, его доброту, дружелюбие, мягкий взгляд сквозь очки, приятную улыбку профессора, который умел уважать всех – и старших, и младших.

"Он остался в памяти красивым, седовласым, благородным. Вместе с ним ушла целая эпоха, в данный момент на кафедре обсуждается вопрос присуждения стипендий его имени. Нынешний пятый курс – это последний поток, который помнит и знает его, имел честь общаться с Раулем Акибеевичем и слушать его лекции — лекции блестящего эрудита… Остальные уже его не застали", — сожалеет Возба.

Профессор Рауль Хонелия ушел на 78 году жизни в августе 2015 года. От имени его студентов скажу, что он жив в нашей памяти, и мы благодарны ему за все, что он сделал для нас.