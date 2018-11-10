Рауль Хонелия: от армянских источников к созданию кафедры "международников"

Арифа Капба, Sputnik
Из семьи дипломата
Неудивительно, что идея воспитывать абхазских дипломатов в стенах государственного вуза пришла именно Раулю Хонелия, ведь сам он родился в семье одного из первых профессиональных абхазских дипломатов Акибея Хонелия, который был одним из тех, кто в 1932 году по предложению Нестора Лакоба был послан учиться в Московский институт востоковедения. С 1936 по 1940 год Акибей Хонелия вместе с семьей жил в Турции, где работал представителем Наркомвнешторга.
В Самсуне у Акибея Хонелия и его супруги Ирины Тополян в ноябре 1937 года родился сын Рауль.
После окончания Великой Отечественной войны отца Хонелия переводят в Москву на работу в Академии Красной Армии. Среднюю школу Рауль Хонелия окончил в российской столице. В 1956 году его отцу предложили руководить Сухумским пединститутом — семья переехала в Абхазию, и Рауль поступил на исторический факультет вуза, который возглавил его отец.
Армения — Абхазия
В годы учебы Рауль Хонелия проявил себя как одаренный студент, активно принимал участие в общественной деятельности, входил в Совет молодых ученых при Абхазском обкоме партии.
После окончания института Рауль Хонелия взялся за написание диссертации. Прекрасное владение армянским языком помогло ему определиться с научной темой. С марта 1962 года по март 1965 года Хонелия был аспирантом Института истории Академии наук Армянской ССР. Находясь в Ереване, он стал изучать историю Абхазии по армянским архивам и источникам — случай уникальный в абхазской науке.
В тридцать лет Рауль Хонелия защитил кандидатскую диссертацию "Политические взаимоотношения Абхазского царства и царства армянских Багратидов в IX–X вв.". В этой работе впервые в научный оборот были введены свидетельств армянских источников по истории Абхазии и абхазов.
В Абхазском государственном университете
После возвращения из Армении, с сентября 1965 года, Рауль Хонелия начал работать в Абхазском государственном университете (Сухумский государственный педагогический институт). Хонелия прошел путь от преподавателя до заведующего кафедрой истории СССР. В 1995 году Рауль Хакибеевич возглавил кафедру истории России, инициировал преподавание дисциплин на абхазском языке и ввел практику приглашения преподавателей из республик Северного Кавказа.
Но, пожалуй, главным делом и апофеозом его преподавательской деятельности стало открытие кафедры истории и теории международных отношений в 2003 году. Рауль Акибеевич был убежден в том, что Абхазия, которая встала на путь самостоятельного развития и претендует на то, чтобы быть полноправным субъектом международных отношений, обязана воспитывать дипломатические кадры внутри республики. Эту идею Рауля Хонелия поддержал ректор университета Алеко Гварамия, а в осуществлении задумки был всегда рядом декан исторического факультета АГУ Алик Габелия, при котором и была открыта новая кафедра.
"Вы – будущие дипломаты"
Эту фразу: "Вы – будущие дипломаты, на вас мы возлагаем огромные надежды" — я, как и все мои однокурсники, первые выпускники кафедры "Международные отношения" АГУ, впервые услышала в сентябре 2003 года от самого Рауля Акибеввича, и впоследствии мы слышали ее еще не раз.
Его можно назвать "отцом" кафедры международных отношений. Для нас, студентов, он был даже больше – покровитель и защитник. В своих лекциях, часто отойдя от темы, Рауль Акибеевич делал упор на необходимость изучения иностранных языков — чем больше языков знает человек, тем он компетентнее, был уверен Хонелия, а уж для дипломатов это непременное условие. В самом начале становления кафедры студенты — международники изучали английский, немецкий и турецкий языки, помимо, конечно, абхазского и русского. Существовал даже некий скепсис — а не воспитывают ли на кафедре лингвистов и переводчиков, задавались вопросом сторонние наблюдатели. Но Рауль Хонелия был спокоен в отношении подобных разговоров и всегда повторял: "Историю можно выучить за две-три ночи перед экзаменом, а язык так не выучить".
В памяти коллег
"Рауль Акибеевич возглавлял кафедру, которая на протяжении многих лет неизменно оставалась и остается, надеюсь, одной из ведущих в Абхазском государственном университете. Он был руководителем, к мнению которого прислушивались безоговорочно. Одна из составляющих его безоговорочного авторитета – профессионализм", — так отзывается о профессоре Хонелия его коллега по кафедре Мадина Чедия. Она отмечает, что Рауль Хонелия был одновременно и мягким, и требовательным, сам был очень дисциплинированным и требовал того же от всех сотрудников кафедры.
"Самый простой пример, — вспоминает Чедия, — Штатное расписание на следующий учебный год всегда было готово в январе… Понимаете, да, о чем я говорю? То есть в начале нового семестра, в январе, мы знали свою нагрузку на следующий академический год. Если, например, была возможность участия в каком-нибудь тренинге, то по возвращении он всегда требовал написать статью или отчет, и этот отчет он продвигал сам в какой-нибудь местной газете. Рауль Акибеевич постоянно мотивировал нас, помогал четко организовать рабочий процесс, но и не шел на поводу наших капризов. Он мог осадить иногда, но всегда требовал от нас сделать все должным образом. Удивительно, сегодня его с нами нет, но принципы, заложенные им, все еще действуют, и это, наверное, самая лучшая память о нем".
Мадина Чедия восхищается его талантом руководителя: "За успешным руководителем, конечно же, всегда надежный тыл — преподаватели. Создавая коллектив, он старался привлекать как опытных преподавателей, так и начинающую, творческую, грамотную молодежь. Всегда поддерживал молодых специалистов, которые учились в аспирантуре и зачастую пользовался личными знакомствами, связывался с университетами в России, чтобы продвинуть кого-то или помочь в чем-либо".
Молодой преподаватель АГУ, кандидат исторических наук Саида Возба сама была студенткой Рауля Хонелия, она одна из первых его выпускников-международников. Саида признается, именно он вдохновил ее заняться наукой, а еще ей посчастливилось поработать на кафедре под его руководством.
"Он понимал каждого студента, каждого преподавателя, ко всем имел индивидуальный подход. Он не просто основал эту кафедру, он вложил в нее частичку своей души. Мы пытаемся сохранить его дело и достойно продолжать, часто вспоминаем его на кафедре, и нет кого-то, кто мог бы в его адрес хоть одно негативное слово сказать. Лично я благодарна ему за то, что он меня убедил заниматься наукой, если бы не он, не было бы ни моей защиты, ни степени, ничего бы не было", — уверена Возба.
Наряду с выдающимися профессиональными качествами многие коллеги и студенты отмечают потрясающие человеческие качества Хонелия, его доброту, дружелюбие, мягкий взгляд сквозь очки, приятную улыбку профессора, который умел уважать всех – и старших, и младших.
"Он остался в памяти красивым, седовласым, благородным. Вместе с ним ушла целая эпоха, в данный момент на кафедре обсуждается вопрос присуждения стипендий его имени. Нынешний пятый курс – это последний поток, который помнит и знает его, имел честь общаться с Раулем Акибеевичем и слушать его лекции — лекции блестящего эрудита… Остальные уже его не застали", — сожалеет Возба.
Профессор Рауль Хонелия ушел на 78 году жизни в августе 2015 года. От имени его студентов скажу, что он жив в нашей памяти, и мы благодарны ему за все, что он сделал для нас.