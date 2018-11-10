По пути Австро-Венгрии: Bloomberg предсказал распад Евросоюза

Ранее президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск высказал мнение о том, что Польша близка к выходу из Европейского Союза из-за конфликта с Брюсселем.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Евросоюз может пойти по пути империй, распавшихся после Первой мировой войны, пишет РИА Новости со ссылко на Bloomberg.

"В ноябре 1918 года европейские империи договорились положить конец всемирному конфликту, опустошившему континент и выкосившему целое поколение. Впоследствии карта Европы была перекроена, родились независимые государства. Век спустя континент борется за свое будущее в рамках единого политического организма с общими ценностями, порождёнными кровавыми уроками двух мировых войн", — подчеркивают авторы статьи.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Президент Европейского совета опасается выхода Польши из Евросоюза

Авторы Bloomberg проводят параллели между современным противостоянием националистов, которые ставят под сомнение целесообразность Евросоюза, и сторонников интеграции с той исторической ситуацией, которая сложилась после Первой мировой и в итоге привела ко Второй. На защиту ЕС встал президент Франции Эммануэль Макрон, однако его призывы к созданию "прогрессивного альянса" пока нельзя назвать успешными, сказано в статье.

Бывший министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг считает, что если Евросоюз не сумеет модернизироваться и адаптироваться к новым мировым реалиям, то повторит судьбу Австро-Венгрии.

"Люди никогда не усвоят урок, никогда. Исторические события нельзя передать от одного поколения другому. Мы не можем передать опыт войны, только предрассудки. А предрассудки вечны", — сказал Шварценберг.

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Авторы Bloomberg также обратили внимание на "зловещие признаки близкой смерти" ЕС. Главная проблема заключается в нахождении "баланса" между призывами передать больше власти национальным парламентам и стремлением к более глубокой интеграции, в частности в вопросе границ и валюты.