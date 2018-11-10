МИД Сирии обвинил коалицию США в преступлениях против человечества

Ранее агентство SANA передало, что 26 человек погибли в результате авиаудара коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел Сирии направило два письма в ООН в связи с новым авиаударом международной коалиции во главе с США, жертвами которого стали 26 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

"МИД Сирии направил два письма генсеку и Совбезу ООН в связи с преступлением, совершенным авиацией незаконной коалиции во главе с США вчера вечером, в результате которого погибли 26 мирных жителей в деревне Хаджин к востоку от города Дейр-эз-Зор", — рассказало сирийское агентство.

МИД Сирии заявил, что инцидент "в очередной раз разоблачает ложные заявления США о борьбе с терроризмом" и подтверждает, что целью страны является "убийство как можно большего количества сынов сирийского народа". МИД Сирии считает, что коалиция совершает преступления против человечества.

"Сирия требует вновь от Совбеза взять на себя обязательства для серьезных и немедленных действий по недопущению повторения этих атак… и создания международного независимого механизма для расследования этих преступлений", — цитирует агентство заявление ведомства.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

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США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России