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Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска

МИД Сирии обвинил коалицию США в преступлениях против человечества

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Новости
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Ранее агентство SANA передало, что 26 человек погибли в результате авиаудара коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел Сирии направило два письма в ООН в связи с новым авиаударом международной коалиции во главе с США, жертвами которого стали 26 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

"МИД Сирии направил два письма генсеку и Совбезу ООН в связи с преступлением, совершенным авиацией незаконной коалиции во главе с США вчера вечером, в результате которого погибли 26 мирных жителей в деревне Хаджин к востоку от города Дейр-эз-Зор", — рассказало сирийское агентство.

МИД Сирии заявил, что инцидент "в очередной раз разоблачает ложные заявления США о борьбе с терроризмом" и подтверждает, что целью страны является "убийство как можно большего количества сынов сирийского народа". МИД Сирии считает, что коалиция совершает преступления против человечества.

Американские истребители в Сирии. Архивное фото
© Фото: U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott
Коалиция США применила белый фосфор при авиаударе в Сирии
"Сирия требует вновь от Совбеза взять на себя обязательства для серьезных и немедленных действий по недопущению повторения этих атак… и создания международного независимого механизма для расследования этих преступлений", — цитирует агентство заявление ведомства.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

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США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
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Теги:
ракетные комплексы, авиабомбы, США, Сирия


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