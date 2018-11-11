Трамп вручит медаль семье Элвиса Пресли

Президентской медали Свободы удостаиваются лишь те, кто внес особый вклад в "безопасность или национальные интересы США, международный мир, культурные или другие значимые общественные или личные стремления".

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп посмертно наградит Президентской медалью Свободы американского певца и актера Элвиса Пресли, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

"Элвис Пресли показал американскую культуру миллиардам обожающих фанатов по всему миру. Элвис Пресли остается непоколебимой американской иконой спустя четыре десятилетия после смерти. Он продал более миллиарда записей, снялся во многих фильмах, а также служил в армии США почти два года, несмотря на свою славу", — сказано в заявлении.

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Также Трамп наградит филантропа Мириам Адельсон, сенатора Оррина Хэтча, юриста Алана Пейджа, бейсболиста Джорджа Хермана "Бейба" Рута младшего, бывшего члена Верховного суда США Антонина Грегори Скалиа и игрока в американский футбол Роджера Стаубаха.

Торжественная церемония награждения пройдет 16 ноября в Белом доме.

Элвис Пресли, которого называют "королем рок-н-ролла", занесен в Книгу рекордов Гиннесса как артист, выпустивший наибольшее число альбомов, ставших хитами, — 97. Суммарный тираж его пластинок превысил миллиард экземпляров. Он умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа.

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Многие поклонники считают, что кончина была инсценирована. Эта тема популярна в американской массовой культуре. В частности, в фильме "Люди в черном" звучит фраза "Элвис не умер, он просто улетел домой".