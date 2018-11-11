Рукопожатие у Триумфальной арки: Путин и Трамп встретились в Париже

Главы государств и правительств прибыли утром в воскресенье к Триумфальной арке в Париже, где в ближайшее время начнется торжественная церемония, посвященная столетию окончания Первой Мировой войны.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже, где начинается торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны, передает РИА Новости.

Российский лидер приехал к арке из аэропорта, тогда как более 70 глав государств, правительств и международных организаций направились к монументу из резиденции французского президента — Елисейского дворца.

Путин показал Трампу большой палец 👍 и похлопал по плечу. Ждём захватывающей аналитики от американских коллег pic.twitter.com/8H59gy8UFp — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 ноября 2018 г.

Путин прошел к своему месту в первом ряду на трибуне у подножия Триумфальной арки. Он разместился по левую руку от супруги французского президента Брижит Макрон.

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По пути к месту Путин пожал руки Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и американскому президенту Трампу, его супруге Мелании. Он также показал Трампу поднятый вверх большой палец и, похлопав его по плечу, занял свое место.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны широко отмечается во Франции 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, соберутся несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоятся памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых.

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За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).