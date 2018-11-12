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Съемка с воздуха природного пожара в Калифорнии

Увеличилось число жертв при лесном пожаре в Калифорнии

Associated Press
Новости
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Утром 8 ноября в городе Парадайс на севере Калифорнии начался пожар, который вскоре охватил весь город. Власти объявили о полной эвакуации населения.

СУХУМ, 12 ноя — Sputnik.  В результате лесного пожара в Калифорнии погибли 29 человек, 228 пропали без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KRON4.

Горящий дом в американском городе Парадайс, Калифорния, который был полностью уничтожен лесными пожарами
© AFP 2018 / Josh Edelson
Режим ЧС введен в Калифорнии из-за лесных пожаров

Ранее сообщалось о 23 погибших.

По данным телеканала, более 6,4 тысячи домов разрушены, 15 тысяч находятся под угрозой. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров, 25% пожара локализовано. По меньшей мере 3,5 тысячи людей размещены в приюты.

Лесной пожар Camp Fire на севере Калифорнии начался 8 ноября в четверг и стал самым разрушительным в истории штата.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.


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Теги:
пожар, Калифорния


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