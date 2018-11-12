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Столица Венесуэлы город Каракас

МИД Венесуэлы: Колумбия разорвала контакты с нашим правительством

© Sputnik / Sergei Mamontov
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МИД Венесуэлы прокомментировал разрыв дипломатических контактов с Колумбией после инцидента, в результате которого погибли трое бойцов национальной гвардии Венесуэлы.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил правительство Колумбии в разрыве дипломатических контактов между двумя странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Nuevo Heral.

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"Колумбия решила разорвать коммуникацию с законным правительством Боливарианской республики Венесуэлы, у меня нет контакта с главой МИД (Карлосом) Ольмесом Трухильо", — приводит портал заявление Арреасы.

По мнению венесуэльского министра, такая ситуация свидетельствует о "безответственности" его колумбийского коллеги.

"Чего хочет президент Мадуро от Колумбии? Чтобы вернулся мир, чтобы вернулся диалог (с АНО), чтобы президент Дуке действовал как политик, чтобы (руководство Колумбии) оставило одержимость Венесуэлой и посвятило себя настоящим проблемам Колумбии", – сказал венесуэльский министр.

Данные заявления были сделаны Арреасой через неделю после атаки на венесуэльских военных со стороны предполагаемых повстанцев из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии, в результате которой трое бойцов национальной боливарианской гвардии Венесуэлы погибли и еще десять пострадали. В связи с этим Арреаса обратился к президенту Колумбии Ивану Дуке с просьбой возобновить переговоры с АНО.

Теги:
дипломатия, Венесуэла, Колумбия


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