В ЛНР подвели предварительные итоги выборов главы: Пасечник лидирует

Выборы главы и депутатов ЛНР прошли в воскресенье 11 ноября. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Леонид Пасечник лидирует на выборах главы Луганской народной республики с 68,4% голосов избирателей после подсчета 96% бюллетеней, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК ЛНР Елену Кравченко.

© Sputnik / Валерий Мельников На выборах в ДНР лидирует и.о. главы республики Денис Пушилин

"По состоянию на 09.00 у нас обработано 96 % бюллетеней. За Леонида Ивановича Пасечника проголосовало 68,4% избирателей", — сказала Кравченко.

Она уточнила, что за кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля проголосовало 16,57% избирателей, за Людмилу Руснак — 5,84%, за Наталью Сергун — 7,89% "Недействительными признаны 1,3 % бюллетеней", — отметила Кравченко.

Выборы глав и депутатов прошли в воскресенье 11 ноября в ДНР и ЛНР. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями.

На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, в том числе Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. Порога явки на выборах нет.

