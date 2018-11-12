Утвержден список имен-финалистов проекта "Великие имена России".

Сформирован финальный список имен, которые вошли в шорт-лист голосования по проекту "Великие имена России". В рамках проекта будут выбраны имена выдающихся соотечественников для российских аэропортов.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Экспертный совет утвердил шорт-лист проекта "Великие имена России", в рамках которого будут выбраны имена выдающихся соотечественников для российских аэропортов, сообщается на сайте проекта. © REUTERS / В Стамбуле открыли аэропорт, который станет крупнейшим в мире

Отмечается, что московский аэропорт Шереметьево получит одно из четырех новых имен: писателя и поэта Александра Пушкина, ученого Дмитрия Менделеева, военачальника Константина Рокоссовского или Андрея Туполева. Четыре имени выбрали и для московского аэропорта Домодедово: полководцев Георгия Жукова и Михаила Кутузова, ученого Михаила Ломоносова и бывшего премьер-министра России Евгения Примакова.

Для воздушной гавани Внуково в Москве утверждены следующие имена-финалисты: Андрея Туполева, Сергея Королева и ученого Константина Циолковского.

В шорт-лист для петербургского аэропорта Пулково вошли: император Петр I, князь Александр Невский и Александр Пушкин.

Аэропорт в Сочи получит одно из трех имен: Героя Советского Союза Евгении Жигуленко, флотоводца адмирала Михаила Лазарева, космонавта Виталия Севастьянова.

Имена-финалисты были определены по итогам соцопросов жителей регионов. В них участвовали около 38 тысяч респондентов из 39 регионов. Согласно условиям конкурса, в конечный список вошли три имени по каждому из 47 аэропортов. По девяти воздушным гаваням в шорт-лист вошли четыре имени, поскольку некоторые "кандидаты", занявшие третье и четвертое места, набрали равное число голосов или разница составила менее процента.

Старт финального голосования дан в понедельник 12 ноября. До 30 ноября жители России смогут принять участие в голосовании за одно из 124 имен-финалистов конкурса.

Обнародован список имен для нового названия аэропорта Сочи

Общенациональный конкурс "Великие имена России" стартовал 11 октября. Выбранные на голосовании имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов.