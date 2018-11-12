Проблемы экологии обсудят в Германии в рамках Дней Москвы

Вопросы очистки сточных вод и изменения климата обсудят в Германии в рамках Дней Москвы.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Власти Москвы, Берлина и Лейпцига обсудят вопросы экологии в рамках Дней Москвы в Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента окружающей среды Москвы.

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Отмечается, что в двух немецких городах пройдут круглые столы, посвященные изменению климата, охране окружающей среды, очистке сточных вод и другим вопросам.

"В рамках деловой программы Дней Москвы в Лейпциге пройдут круглые столы по вопросам археологии, социальной защиты населения и охраны окружающей среды. В частности, специалисты обсудят систему мониторинга окружающей среды, вопросы очистки сточных вод, изменения климата. Московские эксперты посетят инфраструктурные объекты Лейпцига – очистные сооружения, промышленные предприятия, а также парковые зоны", — говорится в сообщении.

Также 14 ноября в Берлине откроется "Форум по вопросам развития делового сотрудничества Москвы и Берлина" с участием представителей правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), представителей сената Берлина, посольства России в Германии.

"В рамках форума пройдет круглый стол, участники которых обсудят пути снижения шумового загрязнения при строительстве объектов, систему мониторинга окружающей среды, вопросы сокращения выбросов парниковых газов, реорганизации системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока, утилизации аккумуляторных батарей электротранспорта, а также вопросы "зеленого строительства", — отметили в департаменте.

Кроме того, в рамках дней Москвы в зоопарке Лейпцига пройдет выставка Московского зоопарка, посвященная редким рептилиям, а также переговоры по развитию сотрудничества между зоопарками городов.