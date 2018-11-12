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Президент открытого фестиваля Кунаки Кусова-Чухо Сулиета Аслановна.

Скончалась президент фестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Сулиета Кусова, культуролог, директор Центра этноконфессиональных исследований в СМИ при Союзе журналистов России, была президентом кинофестиваля "Кунаки".

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент кинофестиваля "Кунаки", культуролог, директор Центра этноконфессиональных исследований в СМИ при Союзе журналистов России Сулиета Кусова скончалась в Махачкале 12 ноября, сообщил корреспонденту Sputnik директор кинофестиваля "Кунаки" Ильяс Богатырев.

Церемония вручения призов на фестивале Кунаки
© Фото : Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки"
Фильм, снятый в Абхазии, выиграл одну из номинаций кинофестиваля "Кунаки"

"Сулиета только вчера провела закрытие фестиваля, провела последних гостей-участников и на следующее утро скончалось. Такое ощущение, что она дала себе слово держаться до последнего, пока не проведет фестиваль", – сказал он. 

Как рассказал Богатырев, родственники и друзья  культуролога пока еще в растерянности. 

"Для нас это невосполнимая потеря. Мы даже не знаем, как дальше работать. У Сулиеты была такая энергия… Она была и общественным деятелем, и публицистом. Все так неожиданно, скоропостижно получилось. Ее деятельность нам всем еще предстоит оценить. С нами не стало идейного вдохновителя, стратегически мыслящего человека, заботящегося о своем народе. Нам нечем восполнить утрату. Сейчас мы в Махачкале. Хотим похоронить на ее малой родине – в Адыгее",  – добавил директор кинофестиваля "Кунаки". 

Сулиета Кусова, культуролог, директор Центра этноконфессиональных исследований в СМИ при Союзе журналистов России, была президентом кинофестиваля "Кунаки". Она активно занималась проектами, направленными на представление жителям России позитивного имиджа Кавказа и населяющих его народов.

Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" основан на Международном медиа-форуме "Вся Россия" в 2007 году. Свое название получил благодаря старинному кавказскому обычаю – куначеству – гостеприимство и дружбу между людьми разной национальности и веры.



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