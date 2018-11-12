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Народный совет ЛНР принял отставку И. Плотницкого

ЦИК ЛНР объявил о победе Пасечника на выборах

© Sputnik / Стрингер
Новости
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Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов на выборах главы ЛНР, обойдя всех своих оппонентов.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник победил на выборах главы ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя республиканского ЦИК Елену Кравченко.

Выборы в Донецкой народной республике
© Sputnik / Сергей Аверин
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Пасечник набрал 68,3% голосов. За Олега Коваля проголосовали 16,55% избирателей, за Людмилу Руснак — 5,9%, за Наталью Сергун — 7,95%, недействительными признали 1,3% бюллетеней.

Возглавляемое Пасечником общественное движение "Мир Луганщине" лидирует на выборах в парламент ЛНР с 74,12% голосов. По данным республиканского ЦИК, за "Луганский экономический союз" проголосовало 25,16% избирателей. Всего в Народный совет войдут 50 депутатов.

На выборах главы ДНР побеждает Денис Пушилин с 60,9% голосов избирателей. Роман Храменков набрал 14,1%, Владимир Медведев — 6,4%, Елена Шишкина — 9,2%, Роман Евстифеев — 7,8%.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись в воскресенье 11 ноября на фоне продолжающихся в Донбассе боевых действий. Порога явки на них не было. По оценкам наблюдателей, выборы носили демократический и открытый характер.  Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнули в Кремле, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями.



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