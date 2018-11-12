Наблюдатели из Абхазии о выборах в ДНР и ЛНР: высокий уровень и явка

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. На высоком уровне и с большой явкой избирателей прошли выборы в ДНР и ЛНР, рассказали корреспонденту Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия и член делегации наблюдателей из Абхазии Астамур Пачалия.

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"Выборы в ДНР прошли на высшем уровне, явка была более 80%. Мы не ожидали такого количества людей. Организаторы со своей стороны возле каждого избирательного участка устроили концерты и ярмарки. Атмосфера была настолько праздничная, что даже иностранные наблюдатели задерживались перед разными представлениями", — отметил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

По словам члена делегации наблюдателей из Абхазии Астамура Пачалия, в ЛНР явка была тоже не меньше 80%, и выборы прошли открыто, демократично, в рамках действующего законодательства этой республики.

"У граждан высокие ожидания на результаты этих выборов. То есть они верят в будущего президента и парламент. Необходимо отметить, что выборы прошли не только демократично, но, кроме того, они не противоречат ранее подписанным Минским соглашениям", — сказал Пачалия.

© Фото : Астамур Пачалия Наблюдатели от Абхазии на выборах в ЛНР

Обстановка у каждого избирательного участка была спокойной, поделился наблюдениями председатель ЦИК республики Тамаз Гогия и добавил, что его визит в ДНР был отчасти связан с обменом опытом в проведении выборов.

Выборные законодательства Абхазии и Донецкой Республики во многом схожи, но в них есть существенные различия. К примеру, добавил он, в выборах депутатов Народного совета ДНР могли участвовать только две общественные организации. Индивидуальные мажоритарные списки и самовыдвиженцы не предусмотрены законодательством этой республики.

"Если разобраться детально, конечно, в их выборном законодательстве есть вещи, которые могли бы применяться у нас. Например, у них абсолютно не предусмотрены никакие отметки – в паспорте, маркировка на руке. Вывешивание списков избирателей перед входом на участки тоже нет. Это, конечно, для нас немного странно, но у них система это позволяет, и она прекрасно работает", — рассказал Тамаз Гогия.

© Sputnik / Сергей Аверин Наблюдатели о выборах в ДНР: без нарушений и при высокой явке

Председателя ЦИК Абхазии удивило и то, что в Донецке почти не велась агитация населения. В городах практически не было баннеров кандидатов. Наблюдатели из Абхазии зафиксировали некоторые нарушения в ходе выборов, но они были незначительными и не влияли на исход голосования, отметил Гогия.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись в воскресенье 11 ноября на фоне продолжающихся в Донбассе боевых действий. Порога явки на них не было. По оценкам наблюдателей, выборы носили демократический и открытый характер. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнули в Кремле, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями.

Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов на выборах главы ЛНР, обойдя всех своих оппонентов. На выборах главы ДНР побеждает Денис Пушилин с 60,9% голосов избирателей.