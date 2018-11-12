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Пассажир самолета. Архивное фото

Turkish Airlines четвертый раз за год оштрафована в Сочи

© Fotolia / Kasto
Новости
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Авиакомпанию Turkish Airlines оштрафовали в Сочи за незаконную перевозку гражданина Турции и Абхазии. Оба паспорта пассажира были недействительны для пересечения государственной границы.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В Сочи в четвертый раз в этом году оштрафовали авиакомпанию Turkish Airlines за незаконную перевозку человека с двойным гражданством, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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При проверке документов пассажиров рейса из Стамбула на паспортном контроле пограничник выявил иностранца, у которого не было основания для въезда в Россию. Оба заграничных паспорта 38-летнего мужчины оказались недействительными для пересечения государственной границы. Срок действия паспорта гражданина Абхазии истек два года назад, а в паспорте гражданина Турции отсутствовала российская виза.  

Иностранца привлекли к административной ответственности и обратным рейсом вернули в аэропорт вылета, говорится в сообщении. Саму авиакомпанию привлекли к административной ответственности и назначили наказание в размере 100 тысяч рублей.

В адрес юридического лица внесено очередное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, отмечают в пресс-службе.

Теги:
штрафы, Turkish Airlines, Турция, Сочи


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