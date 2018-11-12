Промоутер о переносе боев Игоря Адлейба: по техническим причинам

Бой боксера из Абхазии Игоря Адлейба должен был состояться в Сочи 17 ноября 2018 года.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Перенос двух несостоявшихся боев боксера из Абхазии был связан с техническими причинами, рассказал корреспонденту Sputnik директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов.

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"Первый турнир мы провели в июле. Второй был запланирован в сентябре, но в связи с большой нашей загруженностью, мы ведь много турниров проводим, пришлось перенести на 17 ноября. Он бы состоялся, но развлекательный центр "Галактика" в Сочи, где должен был пройти турнир, закрылся по техническим причинам", — пояснил Титов.

Бой не отменен, а перенесен на 1 декабря, отметил Титов и добавил, что соперником Игоря Адлейба будет опытный боксер из Филиппин. Встреча должна пройти в шести раундах.

"Понимаете, перенесен не только бой Игоря, перенесено все шоу. Должно было состояться десять боев, это 20 участников. Наша компания понесла финансовые потери, но в этом случае ничего не поделаешь. Хорошо, что только на две недели перенесли", — сказал промоутер.

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.