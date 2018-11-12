Борцы из Абхазии взяли "золото" и "бронзу" на турнире в Калининграде

Международный турнир по вольной борьбе среди спортсменов до 15 лет на Кубок Алексея Шемарова состоялся в Калининграде в субботу 10 ноября.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Молодые борцы из Абхазии в составе команд Калининградской области и Санкт-Петербурга заняли первое и третье места в общекомандном зачете, рассказал корреспонденту Sputnik тренер по вольной борьбе Тимур Джопуа.

Джопуа пояснил, что воспитанники тренера из Сухума Размика Алабяна Даниил Харчилава и Ричи Сичинава выступали в составе команды Калининградской области, которая победила в турнире. Его ученики – родные братья Беслан и Баграт Багателия, выступавшие за Санкт-Петербург, стали бронзовыми призерами. Второе место заняла команда из Москвы.

"На чемпионате России по вольной борьбе наших ребят заметили российские тренеры и пригласили их в Школу олимпийского резерва. Соответственно мы отправили ребят в Санкт-Петербург и Калининградскую область", — рассказал Джопуа.

В этом турнире приняли участие восемь команд из России, Венгрии, Белоруссии, Латвии, Узбекистана и Кыргызстана, которые соревновались в девяти весовых категориях. Призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей, 100 из которых вручили победителям.