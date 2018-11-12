Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 ноября

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Во вторник 13 ноября территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием отрога арктического антициклона, сообщают абхазские синоптики.
Погода останется облачной, на побережье временами дождь, местами сильный. В предгорьях и горах снег.
Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +7˚С, днем поднимется до +15°С.
Температура морской воды продолжает оставаться на отметке в +18°С.
Волнение моря от умеренного до значительного, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.