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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 ноября

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Темы:
Погода в Абхазии (838)
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Во вторник 13 ноября в Абхазии будет облачно, на побережье временами дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Во вторник 13 ноября территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием отрога арктического антициклона, сообщают абхазские синоптики.

Погода останется облачной, на побережье временами дождь, местами сильный.  В предгорьях и горах снег.

Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. 

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +7˚С,  днем поднимется до +15°С.

Температура морской воды продолжает оставаться на отметке в +18°С.

Волнение моря от умеренного до значительного, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (838)


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