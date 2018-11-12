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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Темы:
Погода в Абхазии (838)
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На этой неделе в Абхазии станет холоднее, на побережье ожидается дождь, а в горах выпадет снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Всю неделю территория Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с арктическими массами воздуха, это вызовет понижение температуры воздуха, сообщают абхазские синоптики.

Ожидается облачная погода, временами дождь с грозой, местами сильный, возможен град.

В предгорьях дождь со снегом, в горах снег.

Атмосферное давление будет повышенным.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 15 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +4°С, днем поднимется до +10°С.

Температура морской воды останется на прежней отметке в +18°С. 

Волнение на море умеренное и значительное от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (838)


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