Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Всю неделю территория Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с арктическими массами воздуха, это вызовет понижение температуры воздуха, сообщают абхазские синоптики.
Ожидается облачная погода, временами дождь с грозой, местами сильный, возможен град.
В предгорьях дождь со снегом, в горах снег.
Атмосферное давление будет повышенным.
Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 15 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +4°С, днем поднимется до +10°С.
Температура морской воды останется на прежней отметке в +18°С.
Волнение на море умеренное и значительное от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.