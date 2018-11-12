Мать Кавказа и Сатаней Гуаша: вспоминая Сулиету Кусову

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Мать Кавказа и Сатаней Гуаша, такой запомнилась Сулиета Кусова абхазскому поэту Геннадию Аламиа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скончалась президент фестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова

"Мы сейчас проезжаем Чечню. Везем тело Сулиеты из Дагестана на ее родину. Очень сложно о ней говорить в прошедшем времени. Сулиета для меня символизировала образ Сатаней Гуащи из "Нартского эпоса". Ее даже называли матерью Кавказа, потому что она умела объединять людей и душой болела за них", — поделился воспоминаниями Аламиа.

Он добавил, что Кусова писала гениальные работы о Кавказе и взаимоотношениях народов, которые там проживают. Каждое слово, которое она подбирала в своих публикациях, было взвешенным. К Дагестану Сулиета Кусова питала особые чувства и то, что она ушла в мир иной именно там, по мнению Аламиа, символично.

"Какая то тревога была у меня на душе всю ночь. Рано утром я позвонил Сулиете и она ответила. Сказала, что погода меняется и плохо себя чувствует. Спустя некоторое время после нашего последнего разговора ее не стало", — рассказал поэт.

Председатель Союза журналистов Дагестана Али Камолов был знаком с Кусовой почти 20 лет. За это время они успели подружиться.

"Она была вулканом, человеком ренессанса. О ней можно говорить исключительно, как о человеке, который приносит добро. Сулиета все время думала только о том, когда на Кавказе будет мир", — вспомнил Камолов.

Своей энергией Кусова охватывала весь Кавказ и поражала своим профессионализмом, такой запомнилась президент кинофестиваля "Кунаки" режиссер Вячеслав Аблотия.

"Это большая потеря для всего Кавказа. Я даже не знаю, кто теперь возьмется за кинофестиваль, который уже охватил не только Кавказ, но и всю Россию. Насколько мне известно, ни в одной республике этот фестиваль не проводился подряд, как в Абхазии. Для нее наша республика была очень близка", — рассказал Аблотия.

Аблотия о Сулиете Кусовой-Чухо: большая потеря для всего Кавказа

Сулиета Кусова, культуролог, директор Центра этноконфессиональных исследований в СМИ при Союзе журналистов России, была президентом кинофестиваля "Кунаки". Она активно занималась проектами, направленными на представление жителям России позитивного имиджа Кавказа и населяющих его народов.

Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" основан на Международном медиа-форуме "Вся Россия" в 2007 году. Свое название получил благодаря старинному кавказскому обычаю – куначеству – гостеприимство и дружбу между людьми разной национальности и веры.