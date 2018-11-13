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В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод

Глава минэнерго США высказался против "Северного потока — 2"

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новости
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Министр энергетики США Рик Перри выступил против "Северного потока — 2" и пообещал поддержать Киев в этом вопросе.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон выступает против "Северного потока — 2", и пообещал Киеву поддержку, сообщает РИА Новости.

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Перри поблагодарил Порошенко за стремление к диверсификации источников энергии.

"США по-прежнему выступают против "Северного потока — 2" и любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами. США готовы поддерживать своих союзников (своими — ред.) огромными запасами доступной энергии", — написал Перри.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились совместно противодействовать реализации проекта "Северный поток — 2".

Политолог Александр Асафов в свою очередь высказал мнение, что США в своих действиях на энергетическом пространстве в Европе учитывают "Северный поток — 2" как проект, который будет претворен в жизнь.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках сжиженного природного газа в Европу.



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