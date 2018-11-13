Новый проект РАН позволит вычислять террористов по их поведению в соцсетях

Новый проект российских ученых позволит расширить спектр возможностей в борьбе с экстремизмом и терроризмом, считают в РАН.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Специалисты Российской академии наук предлагают крупный проект в области искусственного интеллекта, результаты которого будут способствовать обеспечению национальной безопасности России, в том числе повышению боеспособности отечественных Вооруженных сил, противодействию терроризму и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента РАН Владимира Чехонина.

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По словам Чехонина, предлагаемый проект включает в себя целый ряд направлений, связанных с применением искусственного интеллекта.

"Многочисленные исследования, оценки экспертов говорят о том, что в этой области наступает новый этап развития, который может принести прорывные результаты. Одна из задач этого проекта — расширить спектр возможностей экспертов, в том числе применительно к борьбе с экстремизмом и терроризмом", — отметил ученый.

Чехонин напомнил, что в США и странах ЕС уже сейчас активно работают программы по изучению роли психолого-поведенческого базиса при совершении терактов.

"Результаты исследований в рамках проекта могут открыть перспективы применения поведенческих алгоритмов при разработке систем искусственного интеллекта, которые могли бы по внешним поведенческим признакам (в том числе активности в интернете) выявлять субъектов, потенциально опасных для общества. Подобные системы смогут помочь прогнозировать возможное общественно опасное поведение людей, а также вырабатывать комплекс необходимых превентивных мер", — сказал вице-президент РАН.

Кроме того, возможными областями прикладных решений с использованием искусственного интеллекта могут стать повышение боеспособности Вооруженных сил, решение обширного комплекса задач информационной и кибербезопасности, обеспечить надежное предупреждение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и оптимальную реакцию на них, добавил Чехонин.

