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В Симферополе объявят конкурс на место главы администрации

© Sputnik / Макс Ветров
Новости
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Власти Симферополя намерены объявить конкурс на должность главы администрации города в пятницу 16 ноября.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Конкурс на должность главы администрации Симферополя объявят 16 ноября, в нем может принять участие любой желающий, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя городского совета Симферополя Виктора Агеева.

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"Конкурс мы объявим в пятницу (16 ноября). Через 20 дней будет сам конкурс, открытый, прозрачный. Могут участвовать все, кто пожелает. Конкурсная комиссия примет решение, кто будет главой администрации", — сказал Агеев журналистам.

Ранее глава администрации города Игорь Лукашев подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию. Причиной ухода стало неудовлетворительное состояние дел с ремонтом дорог, уборкой города, а также организацией работы сети общественного транспорта.

 



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