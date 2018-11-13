В Симферополе объявят конкурс на место главы администрации

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Конкурс на должность главы администрации Симферополя объявят 16 ноября, в нем может принять участие любой желающий, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя городского совета Симферополя Виктора Агеева.

"Конкурс мы объявим в пятницу (16 ноября). Через 20 дней будет сам конкурс, открытый, прозрачный. Могут участвовать все, кто пожелает. Конкурсная комиссия примет решение, кто будет главой администрации", — сказал Агеев журналистам.

Ранее глава администрации города Игорь Лукашев подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию. Причиной ухода стало неудовлетворительное состояние дел с ремонтом дорог, уборкой города, а также организацией работы сети общественного транспорта.