Товары из Сирии впервые представят на форуме "VISIT APSNY"

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Товары из Сирии впервые представят на выставке-ярмарке форума "VISIT APSNY", рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

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"Благодаря Торгово-промышленной палате Абхазии в этом году к нам приезжает делегация из Сирии – две туристические компании, и в выставке-ярмарке примет участие "Союз ремесленников Сирии", которые представят свои товары", — сказала Калягина.

Выставка-ярмарка будет состоять не только из предложений туристических компаний, отелей и гостиниц, как это было в рамках первого форума. На этот раз абхазские народные умельцы тоже смогут представить гостям свою продукцию. К ним присоединятся ремесленники не только из Сирии, но и Крыма.

Второй по счету форум "VISIT APSNY" будет проходить два дня, и сделано это для того, чтобы успеть обсудить наиболее важные и проблемные вопросы, подчеркнула Анна Калягина. На панельной сессии под названием "Безопасность в туризме" участники форума поговорят о возможностях и методах страхования в туризме, IT безопасности.

"Страхование – это одна из составляющих безопасного туризма. Человек, когда едет на отдых, он должен быть уверен в том, что ему окажут помощь в случае необходимости. На протяжении последнего года мы также говорим об IT безопасности в связи с различными ситуациями. Из этой темы вытекает тема роли банков в туристическом секторе – это безопасность и простота платежей", — отметила Калягина.

Во II Туристическом форуме "VISIT APSNY" примут участие делегации из регионов Российской Федерации, в частности Крыма, и Сирийской Арабской Республики.