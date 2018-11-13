Полку прибыло: на базу ЮВО в Абхазии приехали новобранцы-ракетчики

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Ряды военнослужащих российской военной базы ЮВО в Абхазии пополнили операторы зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

© Sputnik / Виталий Тимкив Военные ЮВО завершили крупнейшие за 30 лет учения

Новобранцы — выпускники учебного центра Минобороны России. Они призваны на службу и уже прошли 3-месячную подготовку в учебном центре войск противовоздушной обороны в Краснодарском крае.

Всех прибывших разместили в современных казармах, оснащенных душевыми кабинами и кондиционерами. Психологическое и психофизическое состояние новичков оценят посредством специального анкетирования и тестирования.

Всего в рамках комплектования подразделений военной базы до конца ноября в соединение прибудут около 300 младших специалистов различных специальностей. В том числе механики-водители танков, операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", связисты, кодировщики.