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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото

Полку прибыло: на базу ЮВО в Абхазии приехали новобранцы-ракетчики

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Новости
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Выпускники учебного центра Минобороны России пополнили ряды военнослужащих подразделений ЮВО в Абхазии.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Ряды военнослужащих российской военной базы ЮВО в Абхазии пополнили операторы зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Новобранцы — выпускники учебного центра Минобороны России. Они призваны на службу и уже прошли 3-месячную подготовку в учебном центре войск противовоздушной обороны в Краснодарском крае.

Всех прибывших разместили в современных казармах, оснащенных душевыми кабинами и кондиционерами. Психологическое и психофизическое состояние новичков оценят посредством специального анкетирования и тестирования.

Всего в рамках комплектования подразделений военной базы до конца ноября в соединение прибудут около 300 младших специалистов различных специальностей. В том числе механики-водители танков, операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", связисты, кодировщики.



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