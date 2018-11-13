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Плакат Фрэнка Синатры

Личные вещи Фрэнка Синатры выставят на торги

© AFP 2018 / KENA BETANCUR
Новости
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Картины и личные вещи Фрэнка Синатры, а также коллекцию украшений и аксессуаров его жены выставят на торги.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Личные вещи культового американского исполнителя Фрэнка Синатры и его супруги Барбары будут представлены на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт аукциона.

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© Фото: banksy
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Аукцион запланирован на 6 декабря. "Sotheby's оказана честь представить личные вещи из поместья Барбары на серии торгов в декабре в Нью-Йорке, говорится в сообщении.

На торги будут выставлены картины, коллекция украшений и аксессуаров Барбары, а также личные вещи из резиденций Синатры в Палм-Спрингс, Лос-Анджелесе и Малибу, в которых хранились ценности, накопленные супругами в течение 22 лет брака.

На сайте аукциона заявлено более 120 предметов. Среди них представлен портрет Фрэнка Синатры, подписанный знаменитым американским художником Норманом Роквеллом, помолвочное кольцо Барбары и более 25 памятных вещей знаменитой пары. Как отмечает издание Hollywood Reporter, примерная стоимость коллекции может составить более трех миллионов долларов.

Фрэнк Синатра — один из самых известных американских музыкантов 20 века, на его песнях выросло несколько поколений американцев. Кроме того, он был успешным киноактером и в 1954 году получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.



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