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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 ноября

© Фото : Joshua K. Jackson
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Темы:
Погода в Абхазии (839)
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В среду 14 ноября в Абхазии ожидается дождь с грозой, в некоторых районах возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В среду 14 ноября территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодного антициклона с севера, ожидается облачная погода, сообщают абхазские синоптики.

На побережье ночью и утром дождь с грозой. В отдельных районах возможен град с порывами ветра до 13 метров в секунду. 

Днем погода прояснится. В предгорьях и горах снег.

Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +5˚С,  днем поднимется до +14°С.

Температура морской воды по-прежнему +18°С.

Волнение моря до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (839)


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