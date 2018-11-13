Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 ноября

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. В среду 14 ноября территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодного антициклона с севера, ожидается облачная погода, сообщают абхазские синоптики.
На побережье ночью и утром дождь с грозой. В отдельных районах возможен град с порывами ветра до 13 метров в секунду.
Днем погода прояснится. В предгорьях и горах снег.
Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +5˚С, днем поднимется до +14°С.
Температура морской воды по-прежнему +18°С.
Волнение моря до четырех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.