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Эксперт о позиции США по "Северному потоку - 2": ни на что не влияет

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Российский эксперт Владимир Рожанковский прокомментировал заявление главы Минэнерго США Рика Перри, который выступил против "Северного потока - 2" и пообещал поддержку Киеву в противодействии проекту.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Позиция США и Украины по "Северному потоку — 2" ни на что не влияет, заявил в эфире радио Sputnik эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© Sputnik / Сергей Гунеев
Глава минэнерго США высказался против "Северного потока — 2"

"Ни США, ни Украина в этом проекте не участвуют. Их мнение учтено. Но дальше ничего не изменилось. Важно мнение участвующих в проекте сторон. Если бы Германия выходила из "Северного потока-2", то можно было бы говорить, что проект, скорее всего, под угрозой. А если из него "выходят" – выступают против – страны, которые в нем не участвуют, то как это комментировать? Это не экономическая тема, а тема из разряда шоу-бизнеса, и нужно за комментарием обратиться к продюсерам – что они думают по этому поводу", — сказал эксперт.

Рожанковский также отметил, что это коммерческий проект, в который вложены "колоссальные средства компаниями, которые сотрудничают с Газпромом".

"Распределены все потоки, все согласовано. Теперь все должны быть уволены? Может, Америка будет Германии платить компенсацию? Не думаю, что все так просто", – сказал он. 

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

"План Б": Россия заплатит Украине за "Северный поток – 2" миллиарды евро

Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против строительства газопровода, поскольку вынашивают планы по экспорту в Евросоюз СПГ. МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились совместно противодействовать реализации проекта "Северный поток-2".

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента России Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.



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