Посольство Абхазии №1: как прошли 10 лет в Москве

13 ноября исполняется ровно десять лет с тех пор, как в Москве было учреждено посольство Республики Абхазия. Это было не просто первое посольство молодого государства в России.

Это было вообще самое первое в истории Абхазии посольство в другой стране, организованное по всем правилам дипломатического протокола, в соответствии со всеми международными конвенциями. Накануне круглой даты корреспондент Sputnik побывал в здании посольства Республики Абхазия в Гагаринском переулке и побеседовал с первым и пока единственным послом Игорем Ахба.

Sputnik, Лев Рыжков

Шестнадцать лет в подполье

Десять лет впервые состоялось учреждение дипломатического представительства республики Абхазии за границей. Но установлению официальных дипломатических отношений предшествовала большая работа, которая велась день ото дня в течение шестнадцати лет. Московское представительство долгое время было единственными воротами республики в мир.

© Фото : предоставлено Татьяной Гулиа Игорь Ахба: необходимо создать внешние условия для развития Абхазии

"Еще 1 июня 1992 года решением первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба было учреждено полномочное представительство в Российской Федерации и назначен полномочный представитель в ранге министра, то есть ваш покорный слуга, — говорит Sputnik Абхазия Игорь Ахба. — Да, мы не имели дипломатического статуса, но мы выполняли дипломатические функции и представляли интересы непризнанного тогда государства Абхазия".

Безусловно, отсутствие официального статуса существенно ограничивало возможности представительства. Но тем не менее в короткие сроки были установлены контакты с российским Министерством иностранных дел, Погранслужбой, Таможней, Государственной Думой и Советом Федерации.

"Когда началась война, представительство уже работало, — вспоминает Игорь Ахба. — С первых же дней войны был создан штаб, который координировал оказание помощи Абхазии. Главный упор мы сделали на информационной работе. Наше представительство передавало правдивую информацию о событиях в Абхазии. Мы контактировали с информационными агентствами, российскими и зарубежными изданиями".

В годы войны и последующей блокады представительство Абхазии в России проводило и обширную культурную деятельность.

"Мы считали важным поддержать наших соотечественников здесь, в Москве, — вспоминает посол Республики Абхазия. — Мы проводили вечера культуры, посвященные важным датам нашей истории, выдающимся деятелям. Таким образом был накоплен опыт по всем направлениям деятельности – политической, культурно-просветительской, гуманитарной экономической".

Дом абхазских масонов

Советник-посланник Республики Абхазия Татьяна Гулиа вспоминает, что после признания посольство далеко не сразу переехало в особняк в Гагаринском переулке.

© Фото : из архива Асиды Ахуба Козочка из Абхазии вызвала ажиотаж на Международном кукольном салоне

"Мы тогда располагались в МИДовском здании в Мамоновском переулке, — вспоминает Татьяна Гулиа. – И когда настало время, мы переехали с мешками и коробками, без мебели, которую мы купили уже потом".

Игорь Ахба говорит, что никакой паузы в работе посольства не было.

"Мы не переставали работать, — говорит посол Абхазии. – Наоборот, работы прибавилось. Круг вопросов, которыми мы стали заниматься, расширился, повысилась ответственность. Но были и определенные бытовые трудности".

Особняк абхазскому посольству достался с богатой историей. Здание было построено в 1810 году князем Гагариным (кстати, переулок носит именно его имя). Есть свидетельства о том, что здесь проводились собрания московской масонской ложи. Память об этих собраниях сохранилась.

"Не так давно один известный архитектор давал интервью телевидению, — вспоминает Игорь Ахба. — Он рассказывал о памятниках московской архитектуры, связанных с масонами, и упомянул о нашем здании. "А сейчас там кто?" — спросил журналист. А архитектор ответил: "А сейчас там, по-моему, московское отделение абхазских масонов".

Если присмотреться, то на фасаде можно увидеть старинную масонскую символику – циркули, мастерки, пирамиды. И над нею – флаг республики.

Абхазский флаг был вывешен над старым масонским особняком в первый же день переезда посольства.

"Конечно, я помню наш переезд сюда, — говорит Игорь Ахба. – Здание требовало значительного ремонта и реконструкции. Все это было проведено по согласованию с российским МИДом. И первые дни, а на самом деле, недели были посвящены ремонту и обустройству. Мы благодарны российской стороне за предоставленную возможность разместить наше посольство в этом прекрасном старинном особняке. Здесь есть все необходимое для нормальной, полноценной работы".

16 января 2009 года президенту России были вручены верительные грамоты нового дипломатического представительства. Торжественная церемония проходила в Александровском зале Кремля.

"Для меня это была почетная миссия", — вспоминает Игорь Ахба.

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"Посольство помогает установлению контактов между нашими органами исполнительной власти и российскими, установление отношений с субъектами Российской Федерации, — говорит Игорь Ахба. – Я, как посол, совершил несколько служебных поездок по субъектам Федерации. Это и Нижегородская область, Чувашия, Новосибирская область. Примерно с тридцатью субъектами Российской Федерации у нас подписаны соглашения и протоколы о сотрудничестве".

Важным направлением деятельности посольства является защита прав и интересов граждан Абхазии на территории России.

"Когда возникает необходимость оказать содействие и помощь, мы говорим нашим гражданам, что всегда надо признавать, уважать и соблюдать законы, правила, традиции Российской Федерации, — говорит посол. — Мы оказываем нашим гражданам консульскую и юридическую помощь с учетом законодательства Российской Федерации".

"Абхазов много по всей России, — говорит Игорь Ахба. – Да что там, по всему миру! Есть они в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Поволжье, в Ростовской области и на Дальнем Востоке. Я и сам собираюсь съездить в Санкт-Петербург, пообщаться с абхазской общиной северной столицы".

Тем не менее об открытии абхазского консульства пока что речи не заходит.

"Консульства всегда открывают, прежде всего, по необходимости, — говорит посол. — Главная функция консульства – это торгово-экономические вопросы и защита прав и интересов граждан и юридических организаций, которые находятся в консульском округе. По мере углубления наших отношений с Россией, в первую очередь в сфере экономики, наверное, появится необходимость в учреждении консульств. Однако сейчас эти вопросы решают почетные консулы. Сейчас почетных консулов двое: один работает в Поволжском федеральном округе, другой – в Ростовской области".

© Фото : из архива посольства Абхазии Церемония вручения верительной грамоты

Забота о новых поколениях

Важнейшим направлением работы посольства является сотрудничество с абхазской диаспорой.

"Мы сами выходцы из этой диаспоры, — говорит Игорь Ахба. Я хорошо знаю эту тему, поскольку сам был в конце 80-х – начале 90-х руководителем абхазского землячества. Мы находимся в постоянном контакте с руководством диаспоры, проводим совместные мероприятия, пропагандируя историю и культуру Абхазии".

При посольстве еще со времен представительства, с 1989 года, функционирует бесплатная абхазская воскресная школа. В ней учатся не только дети московских абхазов, но и российские дети, и даже иностранцы. Школа открыта для всех, кто хочет изучать абхазский язык, а также познакомиться с историей, культурой, традициями Абхазии.

"И, конечно же, я нахожусь на постоянной связи с ректорами вузов, в которых учатся студенты из Абхазии, — говорит посол. – Можно сказать, что если кто-то из них влюбится и перестает уделять внимание учебе, я тут же узнаю об этом. Я регулярно встречаюсь со студентами. Прежде всего, МГИМО и дипломатической академии МИД России, бываю на премьерах спектаклей наших ребят, которые учатся в театральных вузах".

Дорогой дружбы

Многие посольства похожи на осажденные крепости, с высокими заборами, крепкими стенами, решетками и колючей проволокой поверх заборов. Собственно по одним заборам можно понять, какую политику ведет страна – конфронтационную или дружественную.

А вот у абхазского посольства и забора, кажется, нет. Особняк в Гагаринском переулке словно излучает дружелюбие.

"Посольство готово, как и прежде, достойно представлять и защищать интересы Абхазии и содействовать укреплению дружественных отношений с Российской Федерацией", — говорит в заключение беседы Игорь Ахба.