Районы Абхазии обесточены из-за аварии в Очамчыре

СУХУМ, 13 ноя-Sputnik, Асмат Цвижба. Отключение света в районах Абхазии произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра 220", сообщили в компании "Черноморэнерго".
Как сообщил Sputnik заместитель главы Очамчырского района Вячеслав Кучуберия, в самом районе проблем с подачей электроэнергией нет.
"Рабочие "Черноморэнерго" находятся в селе Араду Очамчырского района и ищут причину повреждения", — уточнил Кучуберия.
Массовое отключение электроэнергии в районах Абхазии произошло около 18:00, во вторник 13 ноября.