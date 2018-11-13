В Абхазии есть свет в Ткуарчале и Гале, Гулрыпш и Новый Афон обесточены

СУХУМ, 13 ноя-Sputnik, Бадри Есиава. В Ткуарчалском и Галском районах свет есть, Гулрыпш и Новый Афон обесточены, рассказали Sputnik главы этих районов во вторник 13 ноября.
"У нас свет есть. Все хорошо", — так прокомментировала ситуацию с электроэнергией глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия.
В Гале тоже проблем со светом нет, проинформировала сотрудник администрации этого района Наира Амалиа.
В Новом Афоне электричества нет.
"Света нет уже часа два-три. Нам звонили и предупредили, что в районе Очамчыры авария на подстанции, Черноморэнерго работает и в ближайшее время дадут. В городе никаких аварийных ситуаций нет, все работает в обычном режиме", — описал ситуации в Новом Афоне глава этого города Феликс Даутия.
Гулрыпш обесточен практически полностью. Только в нескольких его районах есть электричество.
"Можно сказать, что света почти нигде нет, за исключением нескольких районов. Обстановка спокойная. Холодов пока нет. Ляжем спать, а к утру свет будет", — сказал глава Гулрыпша Аслан Барателиа.
Отключение света в районах Абхазии произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра 220", сообщили в компании "Черноморэнерго".
"Рабочие "Черноморэнерго" находятся в селе Араду Очамчырского района и ищут причину повреждения»,- сказал Sputnik заместитель главы Очамчырского района Вячеслав Кучуберия и уточнил, что в самом районе проблем с подачей электроэнергией нет.
Массовое отключение электроэнергии в Абхазии произошло в 18:00, во вторник 13 ноября. По сообщению "Черноморэнерго", авария произошла на магистральной линии и на ее устранение брошены все необходимые силы.