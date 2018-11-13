Республиканская больница Сухума питается за счет дизельного генератора

Подача электроэнергии в районах Абхазии была прервана из-за аварии на высоковольтной линии "Очамчыра 220" примерно в 18:00 во вторник 13 ноября.

СУХУМ, 13 ноя-Sputnik. В Республиканской больнице Сухума есть электричество за счет дизельного генератора, сообщили Sputnik в приемном отделении.

"У нас сейчас работает дизельный генератор, за счет этого подача электроэнергии не прекращена", — сказала приемная медсестра.

Свет есть в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах, Гулрыпш и Новый Афон обесточены, рассказали Sputnik руководители этих территорий Sputnik.

Отключение света в районах Абхазии произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра 220", пояснили в компании "Черноморэнерго".

Массовое отключение электроэнергии в Абхазии произошло в 18:00 во вторник 13 ноября. По сообщению "Черноморэнерго", авария произошла на магистральной линии и на ее устранение брошены все необходимые силы.