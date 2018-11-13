МВД Абхазии: отключение электричества не нарушило общественный порядок

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik, Сария Кварацхелия. Сообщений о нарушении общественного порядка, пока районы обесточены, не поступало в МВД Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

"С 18 часов по настоящее время информации о нарушении порядка, сообщений о ДТП и обращений граждан не было", — сказали в пресс-службе.

Свет есть в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах, Гулрыпш и Новый Афон обесточены, рассказали Sputnik руководители этих территорий Sputnik.

Массовое отключение электроэнергии в Абхазии произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра 220" в 18:00, во вторник 13 ноября.