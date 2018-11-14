Благодарность за освобождение от ИГ*: сирийцы посадили Асада себе на плечи

Башар Асад принял освобожденных и их семьи, которых боевики ИГ* удерживали более трех месяцев.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Благодарные за освобождение из плена террористов ИГ* сирийцы из провинции Сувейда на официальном приеме у президента Сирии Башара Асада посадили его себе на плечи, передает РИА Новости.

На распространенном газетой Al-Watan видеоролике видно, как несколько мужчин поднимают Асада, а один из них сажает его себе на плечи под улюлюканье женщин. При этом Асад чуть задевает головой люстру.

Затем орсвобожденные скандируют слоганы в поддержку Асада и Сирии.

На втором видео один из представителей общины Сувейды предложил Асаду арабский кофе. После того как президент выпил чашку и отдал ее, чашечку разбили о пол согласно арабской традиции. Это видео опубликовано пресс-службой президента, в отличие от ролика с поднятием Асада на плечи.

Сирийские военные при руководстве российских офицеров центра примирения враждующих сторон в Сирии 8 ноября освободили 19 заложников, взятых в плен террористами ИГ* в июле в провинции Сувейда. 15 детей и четыре женщины народности друзов удерживались более трех месяцев в районе населенного пункта Хамим к востоку от Пальмиры.

В результате атак смертников в городе Эс-Сувейда 25 июля и нападения боевиков на ряд деревень в одноименной провинции погибли более 210 человек, ранены более 200. Боевики ИГ* взяли в заложники нескольких жителей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.