Стэн Ли планировал представить нового супергероя

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Джоан Селия, дочь знаменитого американского писателя и создателя комиксов Стэн Ли, рассказала, что незадолго до смерти ее отец начал работу над созданием нового супергероя, передает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.
Дочь Стэна Ли подчеркнула, что нового супергероя Dirt Man (Человек-грязь — ред.) придумала она, но отец помогал ей в работе над ним.
"Я пыталась создать героя вместе с ним всю свою жизнь. Он прислушивался ко мне. Мы работали над созданием персонажа Dirt Man", — приводит издание слова дочери писателя. Она отметила, что работа над супергероем еще не закончена, но "он очень интересный".
Американский писатель, редактор и создатель множества комиксов Стэн Ли скончался в понедельник на 96-м году жизни в Лос-Анджелесе. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев Marvel. По данным издания TMZ, Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями.
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С 1994 по 2018 год писатель снимался в роли самого себя в фильмах студии Marvel. Кроме того, он был продюсером фильмов "Капитан Америка", "Люди Икс", "Человек-паук" и многих других.