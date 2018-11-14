Стэн Ли планировал представить нового супергероя

Автор комиксов о Человеке-пауке, Людях ИКС, Халке и Железном человеке писатель Стэн Ли скончался в Лос-Анджелесе.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Джоан Селия, дочь знаменитого американского писателя и создателя комиксов Стэн Ли, рассказала, что незадолго до смерти ее отец начал работу над созданием нового супергероя, передает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Ушел из жизни создатель комиксов о Человеке пауке и Людях ИКС Стэн Ли

Дочь Стэна Ли подчеркнула, что нового супергероя Dirt Man (Человек-грязь — ред.) придумала она, но отец помогал ей в работе над ним.

"Я пыталась создать героя вместе с ним всю свою жизнь. Он прислушивался ко мне. Мы работали над созданием персонажа Dirt Man", — приводит издание слова дочери писателя. Она отметила, что работа над супергероем еще не закончена, но "он очень интересный".

Американский писатель, редактор и создатель множества комиксов Стэн Ли скончался в понедельник на 96-м году жизни в Лос-Анджелесе. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев Marvel. По данным издания TMZ, Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями.

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С 1994 по 2018 год писатель снимался в роли самого себя в фильмах студии Marvel. Кроме того, он был продюсером фильмов "Капитан Америка", "Люди Икс", "Человек-паук" и многих других.