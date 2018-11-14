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Антарктика

Следы исчезнувшего континента обнаружены в Антарктике

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Исследователи установили, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом Гондваной, который включал в себя Африку, Индию, Австралию, а также Южную Америку.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Следы древних континентов обнаружила подо льдами Антарктики международная группа геофизиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Live Science.

Земля
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Ученые сделали трехмерную карту земной литосферы, сопоставив данные спутника Европейского космического агентства GOCE, который собирал информацию о гравитационном поле Земли с 2003 по 2013 год, со сведениями с других зондов. Таким образом им удалось просветить "слепую зону", которой долгое время считалась Антарктида.

"То, что мы видим, отсылает нас ко времени распада суперконтинента Гондваны и указывает на связь Антарктики с окружающими ее континентами", — отметил ведущий автор исследования, геофизик Кильского университета Йорг Эббинг.

Гондвана образовалась в конце докембрийского периода (750-540 миллионов лет назад) и распалась примерно 180 миллионов лет назад.



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