Путин о связях России с АСЕАН: мы на уровне стратегического партнерства

Москва и АСЕАН ведут диалог в социальной, политической, военной сферах и в области кибербезопасности. Россия рассчитывает на подписание с ассоциацией меморандума о сотрудничестве по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Москва со всей серьезностью относится к развитию отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил Владимир Путин во время выступления на саммите в Сингапуре, передает РИА Новости.

Президент России напомнил, что в Сочи в мае 2016 года были приняты декларация и план действий, цель которых — вывести сотрудничество России и АСЕАН на уровень стратегического партнерства.

"За два прошедших года нам вместе удалось многое сделать: активизировался политический диалог, с прошлого года в Джакарте действует постпредство России при АСЕАН. Мы координируем наши подходы по ключевым проблемам АТР, вызовам и угрозам региональной стабильности, укрепляем сотрудничество в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что министры иностранных дел ежегодно встречаются, а руководитель российского оборонного ведомства участвует в совещаниях Минобороны АСЕАН. Министр внутренних дел непременно учавствует в конференциях Ассоциации национальных полиций АСЕАН. Также налажены контакты российских парламентариев с Межпарламентской ассамблеей Ассоциации.

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Стороны целенаправленно развивают экономические связи: по итогам прошлого года товарооборот России с ассоциацией увеличился на 35%, а объем взаимных накопленных инвестиций превышает 25 миллиардов долларов.

"Успешно реализуется совместная дорожная карта делового сотрудничества, она насчитывает порядка 60 совместных проектов в промышленности, высоких технологиях; приняты и используются программы сотрудничества в сферах энергетики и сельского хозяйства, работает деловой совет Россия — АСЕАН", — сказал Путин.

Более того, в планах значится присоединение к планам АСЕАН по созданию сети "умных" городов.

"В нашей стране лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является столица Москва, которая уже активно сотрудничает с Сингапуром на двусторонней основе. Рассчитываем, что география такого взаимодействия будет обоюдно расширяться", — подчеркнул Путин.

Резюмируя, он пригласил деловые и официальные круги АСЕАН на Петербургский экономический форум и ВЭФ-2019.

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АСЕАН основана в 1967 году, в нее входят десять государств региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.