00:17 15 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.00
  • EUR76.76
Поиск
Снегопад в Москве

Обстановка на дорогах Ростовской области стабилизировалась после снегопада

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
Получить короткую ссылку
37 0 0

Ранее сообщалось, что помощь спасателей во вторник понадобилась порядка 110 большегрузным автомобилям для их подъема на возвышенные участки федеральной автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области после сильного снегопада.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Ситуация на автодорогах Ростовской области после сильных снегопадов стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент обстановка на автодорогах области стабилизировалась", — сказал собеседник агентства, добавив, что в связи со сложившимися погодными условиями ситуация находится на постоянном контроле МЧС.

По данным ведомства, временные ограничения для пассажирского автотранспорта продолжают действовать на участках автодорог Ростов — Ставрополь, Ростов — Волгодонск, Семикаракорск — Большая Мартыновка — Красноармейский и Головное — Красноармейский — Большая Мартыновка.

Последствия снежного циклона. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
МЧС приведено в повышенную готовность из-за снегопада на юге России

"На наиболее сложных и опасных участках федеральной автодороги организовано дежурство техники повышенной проходимости Донского спасательного центра для буксировки и эвакуации пострадавших", — добавил представитель министерства.

По данным Росгидромета, на территории Ростовской области в среду продолжит действовать штормовое предупреждение. В связи с этим региональный главк МЧС настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Женщина во время снегопада. Архивное фото
© Sputnik / Максим Блинов
Женщина во время снегопада. Архивное фото


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет Airbus A220-300, выкрашенный в цвета латвийского флага в честь столетия государства
    По всем правилам

    Авиакомпания airBaltic ответила на критику сомнительного дизайна самолета: раскраска полностью соответствует цветам флага Латвии.

  • Школа, урок, архивное фото
    До победного конца

    Профсоюз работников образования Литвы заявил, что забастовка педагогов продлится до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

  • Монеты и купюры евро
    Бонус за покупку

    В Румынии мужчина через интернет купил подержанный шкаф и нашел там коробку с 95 тысячами евро.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Гуарапский писарь
Актер в пачке и череда метаморфоз: премьера "Гуарапского писаря"
Не всем нужен логопед: забавное видео с абхазскими и русскими скороговорками
Не всем нужен логопед: забавное видео с абхазскими и русскими скороговорками
Как устроена система управления в Абхазии
Система управления в Абхазии: кто и за что отвечает

Соцсети

Sputnikabkhazia