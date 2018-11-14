Обстановка на дорогах Ростовской области стабилизировалась после снегопада

Ранее сообщалось, что помощь спасателей во вторник понадобилась порядка 110 большегрузным автомобилям для их подъема на возвышенные участки федеральной автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области после сильного снегопада.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Ситуация на автодорогах Ростовской области после сильных снегопадов стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент обстановка на автодорогах области стабилизировалась", — сказал собеседник агентства, добавив, что в связи со сложившимися погодными условиями ситуация находится на постоянном контроле МЧС.

По данным ведомства, временные ограничения для пассажирского автотранспорта продолжают действовать на участках автодорог Ростов — Ставрополь, Ростов — Волгодонск, Семикаракорск — Большая Мартыновка — Красноармейский и Головное — Красноармейский — Большая Мартыновка.

© Sputnik / Виталий Аньков МЧС приведено в повышенную готовность из-за снегопада на юге России

"На наиболее сложных и опасных участках федеральной автодороги организовано дежурство техники повышенной проходимости Донского спасательного центра для буксировки и эвакуации пострадавших", — добавил представитель министерства.

По данным Росгидромета, на территории Ростовской области в среду продолжит действовать штормовое предупреждение. В связи с этим региональный главк МЧС настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.