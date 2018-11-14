Абэ намерен заключить мирный договор с Россией

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что Россия и Япония найдут решение территориального спора и заключат мирный договор, передает РИА Новости. Об этом он заявил по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"На основе доверия мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор. Вместе с президентом Путиным мы положим конец проблеме, остававшейся нерешенной 70 послевоенных лет, не оставляя ее следующим поколениям. Мы обязательно положим ей конец, мы с президентом полностью разделяем это сильное желание", — цитирует Абэ агентство Киодо.

Премьер подчеркнул, что Путин согласен ускорить переговоры на основе советско-японской декларации 1956 года. Таким образом можно решить "трудную проблему, оставшуюся после войны", считает Абэ.

Встреча Путина и Абэ прошла в Сингапуре, где открылся саммит государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Япония ставит его подписание в зависимость от решения территориального спора: Токио претендует на четыре острова Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что этот документ поставит точку в споре, но Токио считал его лишь частью решения проблемы и не отказывался от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.

© Sputnik / Михаил Климентьев Мир без предварительных условий: предложение Путина премьер-министру Японии

В сентябре Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил Японии заключить мирный договор без всяких дополнительных условий. Он отметил, что в тексте следует прописать желание Москвы и Токио урегулировать территориальные споры. Абэ, со своей стороны, пояснил, что Япония не может принять это предложение, поскольку оно расходится с ее позицией.

Позже, на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин также заявил, что если Россия и Япония подпишут мирный договор сейчас, то это не значит, что остальные проблемы отношений "выбросят на свалку истории".