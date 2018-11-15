Зейналова призвала иностранных журналистов помочь в освобождении Вышинского

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян охарактеризовала позицию западных стран по делу Кирилла Вышинского как лицемерную.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова на церемонии вручения наград Союза журналистов России "Золотое перо России" призвала зарубежных делегатов сделать все возможное для освобождения задержанного на Украине Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

"Наш репортер — Кирилл Вышинский — на Украине… Помогите сделать хоть что-нибудь, пожалуйста, обратите внимание. Если вы можете каким-то образом помочь — присоединяйтесь", — сказала Зейналова.

Церемония вручения наград СЖР прошла в Центральном академическом театре Российской армии в среду в рамках празднования столетнего юбилея организации.

© Sputnik / Стрингер В России призвали международное сообщество оказать медпомощь Вышинскому

Лауреатами премии стали Ирада Зейналова, главный редактор радио "Бизнес FM" Илья Копелевич, журналист Дмитрий Соколов-Митрич. "Золотое перо" получили также главный редактор сайта РАНХиГС, бывший главный редактор газеты "Северная Осетия" Алан Касаев, фотохудожник, фотокорреспондент журнала "7 Дней-ТВ программа" Юрий Феклистов.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

© Sputnik / Стрингер Матвиенко о деле Вышинского: это средневековье необходимо немедленно прекратить

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В сентябре заседание Херсонского городского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Манифестация в поддержку Вышинского прошла у посольства Украины в Москве

Симоньян об аресте Вышинского: наблюдать за этим все грустнее>>

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.