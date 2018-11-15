Генсек ОБСЕ "пристально следит" за делом Вышинского

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер направил письмо генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, в котором сообщил, что организация следит за делом взятого под стражу на Украине Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.

"ОБСЕ через офис представителя по вопросам свободы СМИ продолжит пристально следить за делом господина Вышинского", — сообщил Гремингер в письме Киселеву.

Генсек ОБСЕ подтвердил, что после совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым 2 ноября получил письмо от матери арестованного журналиста, Ларисы Богдановой, в котором, как подчеркнул Гремингер, она выразила признательность ОБСЕ за проявленное беспокойство в связи с очередным продлением ареста на Украине Кирилла Вышинского.

© Sputnik / Владимир Астапкович Зейналова призвала иностранных журналистов помочь в освобождении Вышинского

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

© Sputnik / Виталий Белоусов Журналисты пришли на встречу Лаврова и генсека ОБСЕ в футболках с Вышинским

В сентябре заседание Херсонского городского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно.

Захарова об аресте Вышинского: журналисты не должны быть мишенями>>

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.