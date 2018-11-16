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Цветы у портрета посла России в Турции А. Карлова

Расследование убийства Андрея Карлова завершили в Турции

© Sputnik / Максим Блинов
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Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (27)
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Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Следствие по делу об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова завершено в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

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В прокуратуру Анкары направлено обвинительное заключение, в случае утверждения акта дело направят в суд.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, посла убил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову присвоили звание Героя России посмертно.

Всего по делу об убийстве Карлова арестовали восемь человек, четверо из которых бывшие полицейские. Среди задержанных также глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол – Мустафа Тимур Озкан.

Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Сам Гюлен обвинения отвергает.

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (27)

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