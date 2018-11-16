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Ученые обнаружили новый биологический признак рака

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Ученые надеются, что открытие облегчит не только лечение опухоли, но и будет предотвращать ее возникновение.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Ученые из Онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (the UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center) пришли к выводу, что увеличение в организме натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа (SGLT2) свидетельствует о развитии рака, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный портал MedicalXpress.

Медик во время работы со стволовыми клетками
© Depositphotos / OlenaPavlovich
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Ранее считалось, что рак получает необходимую для выживания и роста опухоли глюкозу, в первую очередь, при помощи глюкозных транспортеров (GLUT), хотя некоторые виды рака (например, простаты или поджелудочной железы) также "питались", используя SGLT2.

По словам онкологов, изменение количества элемента в организме может стать новым биологическим признаком, способным помочь диагностировать предраковое состояние или рак на ранних стадиях, когда его намного легче лечить. Эксперты считают, что открытие облегчит не только лечение опухоли, но и будет предотвращать ее возникновение.

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