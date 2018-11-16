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Волны на побережье Черного моря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Темы:
Погода в Абхазии (842)
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В выходные дни погода Абхазии будет находиться под влиянием южной окраины холодного Скандинавского антициклона и передней части средиземноморского циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Неустойчивую облачную погоду с прояснениями прогнозируют синоптики Абхазии на выходные дни.

В субботу временами дождь, в воскресенье преимущественно без осадков.

В предгорьях дождь со снегом, в горах - снег.

Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +7˚С,  днем повысится до +15°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение моря умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (842)


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