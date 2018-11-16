Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Неустойчивую облачную погоду с прояснениями прогнозируют синоптики Абхазии на выходные дни.
В субботу временами дождь, в воскресенье преимущественно без осадков.
В предгорьях дождь со снегом, в горах - снег.
Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +7˚С, днем повысится до +15°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение моря умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.